El Churra Hoteles y Restaurantes de Murcia y el Hotel Alhambra Palace de Granada, ya son ejemplos de igualdad en el sector

martes, 12 de julio de 2022, 13:21 h (CET)

Las normativas vigentes actualmente establecen que las empresas que cuentan con más de 50 trabajadores o aspiran a optar por subvenciones o licitaciones de la administración pública deben implementar un Plan de Igualdad. Así lo dispone una ley orgánica de 2007, un decreto ley de 2019 y dos reales decretos de 2020. La fecha límite para cumplir esta exigencia fue fijada en marzo de 2022.

Además, otra de las obligaciones relacionadas con igualdad, en este caso común para todas las empresas, sin importar a qué se dedica ni el número de trabajadores, es la necesidad de desarrollar un protocolo de acoso que, en caso de no tenerlo, puede conllevar graves sanciones.

Gracias a la colaboración de Edutedis Consultoría, El Churra Hoteles y Restaurantes, uno de los alojamientos y espacios gastronómicos más reconocidos de la región de Murcia, se ha adaptado a estas disposiciones y es ahora un ejemplo de igualdad. A día de hoy, la compañía dispone de un Plan de Igualdad, un protocolo de acoso sexual y por razón de sexo y, además, ha formado a sus trabajadores para garantizar un entorno laboral igualitario y libre de abusos.

Otro ejemplo de igualdad en el sector hotelero es el emblemático Hotel Alhambra Palace, cinco estrellas de Granada, que ya se encuentra desarrollando también su Plan de Igualdad.

¿Qué es un Plan de Igualdad y cuáles son sus beneficios? Un Plan de Igualdad es un programa que contiene varias medidas para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en todo tipo de organizaciones. Para llevarlo a cabo es necesario efectuar un diagnóstico de la situación de igualdad de una empresa. De esta manera, es posible detectar cuáles son las áreas o materias en las que es necesario implementar medidas para cumplir con el principio de igualdad de oportunidades y evitar la discriminación.

En este sentido, los principios más destacados de un Plan de Igualdad son el acceso al empleo, la clasificación profesional, las condiciones salariales, la duración de las jornadas y el acoso sexual y por razón de sexo. También hay otras materias transversales como salud laboral, lenguaje no sexista y violencia de género.

A través de Edutedis Consultoría es posible disponer de un plan a medida y en función de las necesidades de cada empresa. Con la implementación de un programa de estas características, una empresa puede conseguir una mejoría en la situación de toda la plantilla en general y de las mujeres en particular. Por lo tanto, es posible disfrutar de una mejor imagen tanto hacia adentro como hacia afuera y así conseguir atraer y retener talentos.

Edutedis Consultoría cuenta con gran experiencia y presencia nacional A la hora de implementar un plan para cumplir con las normativas vigentes, Edutedis Consultoría ofrece un servicio especializado que se apoya en más de 10 años de experiencia. La entidad, fuertemente arraigada en distintas comunidades como Andalucía, Murcia o Madrid, también cuenta con presencia nacional gracias a consultores especializados disponibles en todo el territorio.

Su trabajo destaca por el compromiso y la excelencia en la implantación de normativas de obligado cumplimiento para empresas, entre las que se incluyen los Planes de Igualdad y protocolos de acoso. Por medio de este tipo de servicios que garantizan el cumplimiento normativo, las empresas pueden acceder a distintos beneficios tangibles e intangibles, además de evitar posibles sanciones que pueden llegan a superar los 200.000 €.

Desde Edutedis Consultoría aconsejan y animan a todas las empresas a contactar con su departamento de atención al cliente llamando o escribiendo a info@edutedisconsultoria.com para poder hacer un rápido análisis de la empresa y valorar las faltas que puedan tener en cuanto al cumplimiento normativo. Cada vez son más las inspecciones de trabajo que evalúan todos estos aspectos como la Protección de Datos, Riesgos Laborales, Higiene Alimentaria o Planes de Igualdad y Protocolos de Acoso. Por ello, estar al día en estos términos es lo más recomendable para cualquier organización, tanto pública como privada.



