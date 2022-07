Millicenti anuncia el próximo lanzamiento de la Sección Arte Digital NFT Emprendedores de Hoy

martes, 12 de julio de 2022, 13:02 h (CET)

Los tokens no canjeables o NFT en sus siglas en inglés, son activos digitales representados en cadenas de bloques o blockchains, los cuales garantizan su derecho a la propiedad. Esto quiere decir que, si bien el activo existe en el universo digital, puede tratarse como un bien único cuyo título de propiedad pertenece a un sujeto o a un grupo que paga por adquirirlo. Esta modalidad ha representado una revolución tecnológica y social, cuyo volumen de operaciones alcanzó los 10.700 millones de dólares en el tercer trimestre de 2021.

Millicenti reconoce en el arte digital NFT una excelente posibilidad para la explotación de este tipo de patrimonio en el metaverso y por este motivo se propuso exponer en este artículo sus características.

Arte digital y metaverso Los NFT funcionan como una alternativa de comercialización de activos culturales, siendo el arte digital uno de los mayores beneficiados. Encontrar canales de exhibición para este tipo de obras que no supusieran un riesgo a los derechos de propiedad, en especial, cuando la red por sí misma permite extraer contenido sin la autorización de sus autores o coleccionistas, se había convertido en un reto que solo hasta esta década se pudo superar. Con la creación de los NFT y la consolidación del metaverso, la exhibición y compraventa de criptoarte no solo representa una transacción mucho más segura, sino también una experiencia más inmersiva.

A grandes rasgos, el metaverso representa una traducción del mundo real en el universo de lo virtual, donde no solamente existe una interacción entre sujetos, sino que también se adquieren bienes y se comercializan servicios, siguiendo una realidad paralela. Esta visión puede ser reduccionista, sobre todo cuando existen manifestaciones que no encuentran su homónimo en la realidad, como ocurre con el arte digital. En ese sentido, la consolidación del metaverso representa un lugar importante para este tipo de creaciones, pues solamente allí pueden circular con mayor eficiencia, gracias a los canales y estrategias de comercialización que, al igual que la obra de arte, solo existen en el universo de lo digital. Algunos reconocen en los NFT una posibilidad de invertir en un bien cuyo valor aumente, sobre todo porque su transacción está enlazada al mercado de las criptomonedas.

NFT y criptomonedas Es importante preguntarse cómo se puede obtener beneficio de los NFT en el mundo real, cuando todas sus características de difusión y compraventa funcionan en el metaverso. Es allí donde las comunidades de adquisición de participaciones como Millicenti representan un papel fundamental, ya que se encargan de la explotación de la actividad económica virtual a través de la compra y venta de bienes en criptomonedas. Esta divisa digital puede comercializarse con otras monedas dependiendo de su valor en la bolsa, generando dividendos en el mundo real. Por este motivo, Millicenti invita a todos los interesados en comercializar con arte digital a que adquieran participaciones en su comunidad y se beneficien de la compra y venta de patrimonio artístico en los canales dispuestos por el metaverso para tal fin.



