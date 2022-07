La importancia de la radio en directo, de la mano de Café con Radio Emprendedores de Hoy

martes, 12 de julio de 2022, 12:45 h (CET)

La radio en directo tiene la facilidad de conectar con diversas audiencias en cada emisión, llegando a nuevos públicos y estrechando los lazos de sociabilidad entre los oyentes sin importar la distancia física a la que se encuentren. En ese sentido, los contenidos de audio en tiempo real propician la interacción con el locutor aprovechando plataformas como WhatsApp y la posibilidad de reportar sintonía y enviar saludos de forma inmediata.

Un referente de este medio de comunicación es José Antonio Aguilera, profesional con 33 años de experiencia como locutor de radio que apuesta por la radio en directo y ofrece su programa Café con Radio a todas las emisoras interesadas en incorporar a su programación un espacio musical entretenido y altamente rentable.

El oyente es parte activa y esencial de la radio en directo Al encender cualquier dispositivo, los oyentes de la radio tienen la posibilidad de comunicarse en directo con el locutor, opinar sobre un tema tratado y solicitar una canción en particular. Dicha conexión particular muestra al oyente que tiene acceso a lo que escucha y que todo lo que tiene que decir es importante, propiciando que se genere cercanía entre ambas partes.

La radio en directo entretiene e informa a grandes audiencias gracias a su versatilidad y alcance. Se trata de un medio que sigue vigente y que se ha adaptado a las nuevas tecnologías, adentrándose en el mundo del streaming y las redes sociales. El programa Café con Radio de José Antonio Aguilera se rige bajo esos patrones, es 100 % musical y se emite de lunes a viernes de 15:00 a 17:00 horas, y los sábados por la mañana de 10:00 a 13:00 horas. Su sistema de emisión es de directo en streaming y de automatización en diferido.

La radio en directo es efectiva para comunicar acertadamente La radio es relevante y continúa siendo el medio predilecto para más de 22 millones de españoles que la escuchan a diario. La propuesta del programa de José Antonio Aguilera ha logrado el éxito por mezclar música de diversos estilos y épocas desde los años 70 hasta la actualidad. Se trata de un programa radial que capta oyentes de todas las edades, especialmente de 25 años en adelante, y ha conseguido notoriedad nacional e internacional por las estaciones radiales que lo han adquirido. El mismo puede comprarse desde su sitio web en suscripciones que comienzan con 1 mes de duración.

La radio despierta emociones que difícilmente pueden sentirse en otros medios masivos de comunicación. Gracias a factores como la música, la entonación del locutor y la participación de los oyentes se fomenta un grado de proximidad que contribuye a recibir con mayor aceptación el contenido y la publicidad, por consiguiente, este medio es rentable y resulta beneficioso para los empresarios del sector que desean aumentar sus ganancias pautando en programas como Café con Radio.



