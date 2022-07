MCR-Agency una de las agencias más grandes que realizan contenido para TikTok

Aunque TikTok realizó su lanzamiento en las tiendas de apps en septiembre de 2016, fue en 2020 cuando su uso se masificó exponencialmente.

Actualmente, cuenta con más de 800 millones de usuarios en todo el mundo y en España sus contenidos alcanzan unas 4.000 millones de visualizaciones mensuales.

De la misma forma que con las redes sociales más tradicionales como Instagram, Twitter o Facebook, las compañías de marketing digital han encontrado en TikTok una herramienta con mucho potencial para posicionar empresas y promocionar productos.

De hecho, MCR-Agency, una de las empresas más grandes de marketing digital del país, quien apostó por convertirse en una agencia de TikTok especializada en divulgar contenido corporativo valiéndose, en gran medida, de los creadores que conforman esta red social.

Marketing en TikTok MCR-Agency reconoce que el público que más ingresa con frecuencia a TikTok no supera los 24 años de edad. Esto implica que las empresas deben entender cuáles son las cualidades de los contenidos que consumen estos usuarios y, en esa medida, tener en cuenta que la mera presencia de la compañía en la red no determina la consolidación de una comunidad de seguidores. Según Cristóbal Álvarez, profesor de ESIC especializado en Marketing Digital y Marketing Online en China, las motivaciones de los usuarios de TikTok no se concentran en seguir marcas de manera natural, sino en consumir contenidos de terceros que se ajusten a sus gustos e intereses.

En ese sentido, las marcas por sí mismas no van a lograr resultados de difusión y captación de públicos de forma eficiente, sino que consolidan alianzas estratégicas con creadores de contenido que puedan conducir a sus seguidores a consumir cierto tipo de productos. Dicho contenido, no necesariamente debe guardar una relación directa con el bien que las compañías producen, sino que es la figura del creador la que brinda la confianza necesaria a sus seguidores para que se inclinen por adquirir dicho producto, soportándose en la relación de cercanía ya existente entre ambos.

Marcas y creadores de contenido Lo anterior implica una necesidad de tejer puentes entre creadores y marcas que permitan construir una alianza, con la cual se aumente el número de visualizaciones de los primeros y se incremente el volumen de ventas de los segundos. Por este motivo, MCR-Agency se propuso conectar tiktokers y empresas como una estrategia de marketing digital anclada a las características y masificación de esta red social en todo el mundo.

Esta agencia se ha convertido en una de las empresas más grandes en la plataforma TikTok, acogiendo a creadores de diferentes áreas, en especial aquellos que producen contenidos relacionados con gaming.

Entre sus principales colaboradores se encuentran Chama, Corvii, Mara, PolloFrito, BobiCraft entre otros, quienes han promocionado productos de las marcas de habla hispana más grandes a nivel mundial. Finalmente, MCR-Agency, invita a todos los interesados en que sus productos se divulguen de la mano de creadores reconocidos a que contacten con sus asesores y contraten el servicio de marketing que mejor se adapte a sus necesidades y expectativas.