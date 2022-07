Desconectar durante las vacaciones estivales contribuye a mejorar nuestra salud mental El período vacacional contribuye a un mayor estado de felicidad, dada la liberación de dopamina por parte de nuestro cerebro Redacción

martes, 12 de julio de 2022, 12:46 h (CET) ¿Te sientes estresado? ¿Agobiado? ¿Agotado? Tomarse unas vacaciones es clave para desconectar y mejorar tu salud mental puesto que contribuyen a liberar el estrés y la tensión acumulada por la rutina y, al mismo tiempo, permiten también mejorar en otros aspectos importantes para la salud como es el sueño.

Asimismo, las vacaciones contribuyen a un mayor estado de felicidad, dada la liberación de dopamina por parte de nuestro cerebro. La dopamina es una molécula que se produce en nuestro cuerpo de manera natural y que está presente en diferentes áreas del cerebro. Está vinculada al placer y a todas las sensaciones positivas como el bienestar, la alegría, la euforia, etc., estimulándonos para realizar o buscar situaciones y actividades agradables.Además, con relación a lo anterior, el simple hecho de esperar una futura ‘recompensa’ (vacaciones) puede ser incluso más gratificante que el propio periodo de descanso.

Las vacaciones también pueden ayudar a mejorar ciertos síntomas de malestar psicológico como la ansiedad y contribuir decisivamente a una mejor salud: “Tener tiempo libre es sumamente importante ya que permite desconectar de las rutinas diarias y dedicar tiempo a aquello que nos gusta y que nos hace sentir bien. Una mente descansada es más creativa y efectiva, lo que nos fomenta una mayor productividad a la vuelta al trabajo”, detallala Dra. Cristina Giner, psicóloga clínica del Instituto Brain 360. En este sentido, la Dra. Giner da las claves para una desconexión total en vacaciones:

1. Desconecta de la tecnología y modera el uso del teléfono: Un uso abusivo de la tecnología puede generar ansiedad y puede dificultar también la relajación y la conciliación del sueño. El mayor impacto es producido por el uso de la tecnología una hora antes de dormir, disminuyendo la calidad del sueño en un 36 %. Aprovecha estas semanas para reducir el uso de la tecnología y limitarlo a periodos concretos del día.

2. Haz lo que te apetezca: Aunque el consejo resulta obvio, distintos expertos apuntan los beneficios psicológicos que tiene hacer aquello que nos apetece. Algunos ejemplos como leer, viajar o practicar deporte nos permiten prolongar este estado de felicidad en el tiempo.

3. Cierra el trabajo pendiente antes de iniciar las vacaciones: Iniciar el periodo estival con alguna gestión pendiente fomentará que no podamos desconectar del todo. Es fundamental no dejar “flecos abiertos” cuando comencemos las vacaciones, en la medida de lo posible.

4. Disfruta de amigos, familiares y conocidos sin horarios: Suma momentos felices con todos aquellos que quieras sin preocuparte de los horarios. Las vacaciones es el momento para eliminar las prisas y bajar el ritmo.

5. Retoma tu rutina antes de volver al trabajo: No es necesario volver al trabajo unos días antes, pero mantener tus rutinas los días previos al fin de vacaciones a hacer más llevadera la reincorporación. En este sentido, es importante recordar que, a pesar de que la mayoría de las veces tendemos a aumentar las horas de sueño durante las vacaciones, lo opción más saludable es mantener un ritmo y horas de sueño lo más constante posible.

El Instituto Brain 360 cuenta con el Programa Check Brain, un modelo de evaluación, prevención y mejora de la salud, que está diseñado para poder analizarlas necesidades del cerebro desde la base clínica individual y personalizada, ofreciendo tratamientos y acciones terapéuticas individualizadas, a través de técnicas de neuroimagen y neuromodulación.

