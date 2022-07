Tarjetas de cumpleaños de Edicards, la empresa comprometida en reducir el impacto sobre el medioambiente con sus productos Emprendedores de Hoy

martes, 12 de julio de 2022, 11:22 h (CET)

Con el constante avance del proceso de reciclaje, ciertas empresas de papelería, se han comprometido con el uso de nuevas técnicas para ofrecer artículos de excelente calidad que reduzcan el impacto en el ambiente. Una de ellas es Edicards, la compañía que lleva años fabricando tarjetas de felicitación y que actualmente dispone de diferentes marcas enfocadas en la producción y comercialización del papel en sus diferentes versiones.

Edicards se compromete con el reciclaje de papel Fabricar papel de la forma tradicional comprende un proceso de sobreexplotación de los recursos naturales, que cada vez afecta más el medioambiente. Sumado a la tala de árboles, el proceso de elaboración desde cero utiliza una gran cantidad de energía que supera los límites, y según aseguran los expertos, el empleo global de este producto está llegando a un punto insostenible. Es por este motivo que producir pliegos con materia prima reciclada es la forma de reducir los daños nocivos a la naturaleza.

En este sentido, tanto la sociedad productora como consumidora, establecieron nuevos retos para producir productos sostenibles, que reduzcan el uso de recursos naturales y el consumo excesivo de energía. En este caso en específico, Edicards afrontó el reto y actualmente elabora gran parte de los productos de su catálogo con papel ecológico al 100 %. Además, han creado un modelo de negocio redondo en el que aprovechan los residuos de papel que desechan sus clientes, como una manera de reutilizar y que, además, la distribución de su marca no contamine el ecosistema.

Elaborar papel ecológico para tarjetas de felicitación Es bien sabido que generar papel reciclado es más sencillo y comprende menos gasto de recursos en general, incluso esta empresa maneja un proceso de fabricación en el que elaboran papel que no se diferencia del tradicional, por lo cual, Edicards además de utilizar un proceso único para su producción, produce tarjetas originales, para enviar felicitaciones con un detalle especial.

Con relación a esto, los expertos en diseño se encargan de elaborar tarjetas extraordinarias que conectan con los diferentes gustos de sus clientes y además renuevan constantemente sus colecciones para presentar modelos cada vez más originales. Para las personas que buscan una empresa profesional que tenga una oferta única en tarjetas para cumpleaños, Edicards cuenta con un sitio web en el que detallan su producción respetuosa, así como su catálogo de productos auténticos, que solo se consiguen en su tienda online, selección de clientes y espacios autorizados.



