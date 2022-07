Planes de igualdad, consultoría profesional de la mano de CIEDO

La discriminación de género, el abuso sexual y el racismo son aspectos denunciados en muchos países alrededor del mundo, incluyendo a España. En este sentido, el territorio español ha publicado una nueva ley que promueve la igualdad efectiva de hombres y mujeres, la cual es obligatoria para las empresas con más de 50 trabajadores a su cargo. Algunas pymes y startups suelen tener dificultades para probar al gobierno que cumplen las normas de estos planes de igualdad al 100%. Por ello, CIEDO ofrece a dichas empresas un servicio de consultoría profesional para que puedan finalizar estos planes con éxito.

¿Cómo cumplir con la obligación de los planes de igualdad este 2022? CIEDO es una compañía que cuenta con un equipo de expertos en consultoría organizacional para pymes, startups y empresas familiares. Este tipo de empresas, por ser nuevas, suelen tener ciertos problemas en el momento de demostrar ante el gobierno que cumplen con todas las leyes establecidas. Una de ellas es el plan de igualdad, el cual es obligatorio, y el no disponer de dichos plan puede llevar a sanciones administrativas y a la imposibilidad de recibir subvenciones o licitar con la administración pública. Para evitar esto, CIEDO ofrece a sus clientes un protocolo profesional que está basado en las recomendaciones del Ministerio de trabajo y en el Instituto de la Mujer. Este protocolo está preparado para iniciar y registrar con resultados sólidos y eficaces dichos planes. Asimismo, estos consultores profesionales se encargan de todas las negociaciones que deban ser realizadas con los sindicatos. Para contratar este servicio, los emprendedores y empresarios pueden acudir a las oficinas de CIEDO o escribir a su correo electrónico por medio de un formulario de contacto disponible en su página web.

¿Por qué es importante contar con un plan de igualdad? Aunque las empresas no cuenten con los requisitos suficientes para estar en obligación de construir y registrar un plan de igualdad, CIEDO recomienda realizarlo igualmente. La razón de ello es que las personas y organizaciones actuales apoyan a los negocios que demuestran tener una igualdad de género en sus instalaciones. Del mismo modo, las comunidades, socios, inversionistas y jóvenes talentosos están dispuestos a trabajar con una compañía que demuestre cero tolerancias al racismo, el acoso sexual, la discriminación a la mujer y el hombre, etc. A su vez, ejercer el plan de igualdad de forma no obligatoria mejorará la imagen de marca. Como resultado de ello, se incrementará la visibilidad y reputación de la misma, tanto de manera offline como online. Por lo tanto, ya sea que una empresa tome esto a su favor políticamente o que desee probar que está construida con principios éticos, el resultado siempre será la obtención de diversos beneficios.

El objetivo principal de CIEDO es ayudar a las empresas españolas, en especial las pequeñas y familiares, a crecer y alcanzar sus objetivos. Para ello, ofrecen consultorías profesionales destinadas al desarrollo de planes estratégicos, marketing, selección de personal, planes de igualdad, etc.