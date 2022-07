Limpieza y mantenimiento de embarcaciones con Nova Argonautica Emprendedores de Hoy

martes, 12 de julio de 2022, 09:26 h (CET)

Mantener una embarcación limpia y en buen estado no solo es una cuestión estética, sino que también es importante para el buen funcionamiento integral de la nave. En este sentido, conocer las formas correctas para limpiar un barco o un yate es fundamental para los dueños de este tipo de vehículos.

Mediante el uso de los productos que la compañía Nova Argonautica tiene listados en su sección cleaning and maintenance, es posible prolongar la vida útil de los distintos materiales con que están fabricados los barcos. A su vez, en el apartado boat accesories, esta tienda online dispone de distintos accesorios náuticos que son de gran ayuda cuando se presenta algún tipo de imprevisto a bordo.

Artículos de limpieza y mantenimiento en Nova Argonautica Mantener en perfecto estado una embarcación aumenta la durabilidad de los distintos componentes. Además, cuando un barco tiene buen aspecto, es posible venderlo por un mejor precio. Para lograr este objetivo, la sección cleaning and maintenance de Nova Argonautica cuenta con algunos de los mejores productos para limpiar la superficie del barco, los interiores y también la parte que se encuentra por debajo de la línea de flotación.

En este sentido, un plan integral de limpieza debe incluir las superficies interiores, como por ejemplo las alfombras, los elementos de fibra de vidrio, los vinilos, los cojines y el cabezal. También resulta necesario mantener en perfecto estado las zonas exteriores y las superficies que componen el casco. En particular, Nova Argonautica dispone de distintas variantes de gel-coat para aplicar en el exterior del barco y también de otros productos necesarios para limpiar las lonas, las partes de motor y la teca, que si no es tratada correctamente adquiere un tono grisáceo que afea el aspecto del barco.

Accesorios para solucionar problemas básicos a bordo Además de la limpieza y el mantenimiento, el propietario de una embarcación debe estar equipado para afrontar cualquier tipo de dificultad que pueda surgir después de zarpar. Para esto, es necesario estar equipado con algunos productos que resultan indispensables. En la sección boat accesories de la tienda online es posible encontrar, por ejemplo, cinta americana, un insumo vital para llevar adelante pequeñas reparaciones en el barco.

La masilla es otro artículo indispensable que puede emplearse tanto por encima como por debajo de la línea de flotación para solucionar, provisionalmente, una rotura y poder llegar a puerto. El lubricante también es un elemento que todo barco debe tener a disposición, ya que hay muchos dispositivos que pueden atacarse y ocasionar un dolor de cabeza.

Gracias a Nova Argonautica, es posible disponer de los más necesarios boat accesories para poder lidiar con cualquier tipo de problema en alta mar. Además, la tienda cuenta con una gran variedad de productos de limpieza y mantenimiento para que una embarcación luzca espléndida y conserve la funcionalidad de todos sus materiales.



