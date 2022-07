Adhesivos y selladores disponibles en la tienda Nova Argonautica Emprendedores de Hoy

Los adhesives and sealants tienen una larga historia en la construcción naval y las industrias marinas, proporcionando protección contra el agua, el clima, los productos químicos y la degradación ambiental.

En los primeros días de la navegación, se utilizaban selladores naturales, como resina y brea. Actualmente, en su lugar, se emplean productos más seguros que ofrecen uniones fuertes y livianas a los componentes estructurales y un sellado hermético entre sustratos.

Con estas fórmulas modernas, mejoran la estética, durabilidad, flexibilidad y longevidad de las boat parts. Una opción para la búsqueda de adhesives and sealants es Nova Argonautica, una de las tiendas online con mayor variedad de productos náuticos del mercado.

Usos comunes de los adhesives and sealants Cada tipo de adhesives and sealants tiene sus propias características que les permiten desempeñar un papel en aplicaciones marinas específicas. Para pegar ventanas, se deben emplear selladores que proporcionen una unión fuerte y elástica que asegure la impermeabilidad y sea lo suficientemente flexible para resistir un fuerte impacto. Para esta aplicación, se recomiendan los selladores de silicona por su curación rápida, flexibilidad, resistencia química y capacidad para adherirse bien a superficies lisas.

Uno de los puntos de acceso de agua más importantes de un barco es la escotilla. No sellarla correctamente puede causar daños a la embarcación por la acumulación de moho y la degradación de los materiales internos y juntas. Para estos casos, se usan adhesives and sealants resistentes al agua, a los rayos UV y a temperaturas extremas, como la silicona.

Por debajo de la línea de flotación, deben usarse adhesives and sealants que no absorban agua y así evitar la degradación con el tiempo. En este caso, se emplean los poliuretanos debido a su excelente resistencia a la intemperie, los rayos UV y el agua salada.

Por otro lado, los componentes electrónicos en entornos marinos suelen verse amenazados por el agua o fuertes impactos. Para mitigar el riesgo, pueden usarse selladores de epoxi. Estos crean una barrera física para proteger los componentes sensibles al agua, la corrosión, las vibraciones y los golpes.

Adhesives and sealants de diversas marcas Desde la tienda online Nova Argoanutica, ofrecen una amplia variedad de productos para embarcaciones. En esta, es posible encontrar adhesives and sealants para todas las necesidades, de distintas marcas. Estos presentan alta resistencia al agua de mar, la intemperie y la radiación UV.

Entre sus opciones destacadas, se encuentra el sellador adhesivo marino 5.200 de 3M, denominado el sellador más fuerte del mercado. Está diseñado para crear una unión irreversible de alta dureza. Al ser de poliuretano, proporciona uniones elastoméricas sólidas, versátiles y resistentes.

Ingresando a la página web de Nova Argonautica, es posible observar todas las opciones de su catálogo. Haciendo clic en cada producto, se tiene acceso a una completa descripción que permite determinar su uso específico.



