martes, 12 de julio de 2022, 09:41 h (CET) Si la nueva ley del aborto sale adelante tal como está redactada en el anteproyecto de la ministra de Igualdad, la ministra Montero quiere limitar el derecho de los médicos a la objeción de conciencia.



La nueva regulación, producida por la nueva ley del aborto, no puede pasar por encima de la conciencia de los médicos.

Un régimen democrático no es solo un régimen en el que la mayoría del Congreso toma decisiones vinculantes para los ciudadanos, es un régimen con limitaciones constitucionales. En una democracia madura, si una norma plantea un conflicto irresoluble entre diferentes derechos, se tiene que respetar la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia. Es el caso que nos ocupa.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.