La Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la democracia

martes, 12 de julio de 2022, 09:28 h (CET) Con motivo del 90 aniversario de la fundación de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, de Santander, han entregado una medalla a cuatro Presidentes de la democracia: Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Y yo ahora me pregunto: ¿Qué habría dicho si viviese D. Marcelino, cuyo nombre lleva la Universidad?

El que se consideraba católico a “machamartillo” y que dijo que España era católica o dejaba de ser España, viendo la situación actual de España, que se ha convertido en una sociedad pagana, que de ser luz para muchas naciones, ahora es la nación más corrupta del mundo. Si nos quedase aunque no fuese nada mas que un poco de dignidad, este acto no se podía celebrar en esa Universidad, que con este acto, mancillan la memoria del universalmente conocido fundador.

Por favor, ya que somos tan demócratas, no ofendamos a los que no piensan igual y menos si se trata de un ser ya fallecido.

