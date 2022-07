El abrazo de la serpiente

Cuando yo era pequeño, en mi cole había dos niños que maltrataban a los que éramos menores que ellos. Un día el profe nos dijo:” ¿Por qué no formáis un grupo para defenderos de esos macarras?” Y yo me quedé pensativo. Más adelante, alguien me dijo que en la cárcel te has de sumar a un grupo de presión si quieres sobrevivir y yo me quedo pensativo.

También en las películas de gánster se puede ver cómo la mafia extorsionaba a los comercios, empresas y gente influyente haciéndoles pagar un impuesto como pago por su protección y yo me quedo pensativo. También, los terroristas en el País Vasco extorsionaban a los comerciantes, empresarios y gente destacada con un impuesto revolucionario y yo me quedo pensativo. Y después de pensar, llego a la conclusión de que, en este mundo de macarras, chulos y facinerosos, en ocasiones la ley no basta para proteger nuestros derechos.

Como en aquel entonces el bullying no estaba contemplado, calculo que yo tenía 4 opciones: pagar a uno u otro macarra, formar una coalición de niños pequeños o aprender karate. Para no depender de nadie, esto último fue lo que hice.

Estados Unidos de América ha intervenido militarmente en el resto del mundo, desde su guerra de independencia en 1775 en adelante. Dichas intervenciones han sido numerosas, y se han visto causadas y motivadas por distintos factores, buscando defender los intereses de la nación norteamericana alrededor del mundo. Bien, que dependa nuestra soberanía de semejante víbora, no es inteligente. Pienso que España debería de aprender karate.