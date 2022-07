Por el hayedo de Vozmediano Venancio Rodríguez Sanz Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 12 de julio de 2022, 09:13 h (CET)

Despeñado sobre una peña, el orgullo del Moncayo al llegar, respetuoso se yergue y nos da la mano el castillo de Vozmediano (Soria). ¡Ay! Ya lo digo ahora mismo para que quede claro:” Si algún día me pierdo, que me vengan a buscar a este hermoso lugar”. Invoca mi mente la fresca mañana en la que, desde la plaza de Ayuso, fuimos al Collado de Castilla por un hayedo espectacular.

Lento y meditabundo caminaba yo para saborear el momento, por la cercada senda que lleva al nacedero. A borbotones me hervía la sangre al ver al Queiles brotar. Qué verdad hay en aquel dicho popular que dice: “¡Ah Moncayo traidor, que robas a Castilla y haces rico a Aragón!” El agua es vida, digo yo, y su tintineo es música celestial. Al llegar a Aldehuela de Ágreda, una chispeante fuente de aguas cristalinas y un poyo me invitan a recrearme en su hermosa Iglesia. Ahíta la mirada y colmada el alma, una tenue pero insistente brisa nos apremia a zambullirnos en el bosque de hayas.

Caminamos en silencio, casi sin respirar. Al traspasar las hojas, los rallos del sol tiñen de verde tierno el ambiente, otros hieren de muerte el sotobosque y otros, cascabelean en los irisados arroyos. De tanta belleza, el síndrome de Stendhal hizo mella en nosotros y nos tuvimos que parar a descansar.

Comimos en la morrena del Collado de Castilla no sin antes pedir amparo al Moncayo. Más tarde, hacia Agramonte bajamos para después girar a la izquierda por senderos, barrancos y pistas hacia Vozmediano. Y una vez allí, en la plaza del lugar, bajo un hermoso platanero, brindamos con cerveza por la montaña, por nuestro deporte, por la amistad... Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​La oscuridad se hace eterna Lo bueno si breve... El demonio está presente en nuestro mundo Muchos no creen en Dios que busca nuestro bien y tampoco creen en el demonio que busca nuestra perdición El gobierno totalitario de España Jaime Fomperosa Aparicio, Santander Ucrania como pretexto Venancio Rodríguez Sanz La objeción de conciencia José Morales Martín