Complementar la pensión con el alquiler de un inmueble, de la mano de Realtyplus

Muchas personas en edad de jubilación malviven con pensiones bajas con las que no pueden afrontar sus gastos, ni pagar una residencia o contratar un empleado que les ayude cuando pasan por una situación de dependencia, entre otros inconvenientes con los que se pueden encontrar cada día. Sin embargo, aquellos que tengan una vivienda en propiedad pueden complementar pensiones alquilando sus inmuebles para obtener una renta mensual que les permita vivir dignamente. En este sentido, la red de agencias inmobiliarias Realtyplus cuenta con un servicio de asesoramiento profesional que permite alquilar una propiedad de manera segura, con menos riesgos.

Pero hay gente mucho más joven que está preocupada por su jubilación. Para estos, una de las formas más seguras de tener un “plan de pensiones” es disponer de un inmueble bien alquilado que genere rentas y se revalorice.

Generar rentas mediante el alquiler de un inmueble En España, existe un alto porcentaje de personas mayores que disponen de una casa en propiedad, sin embargo, son pocas las que conocen las soluciones financieras que esta le puede ofrecer como complemento a su jubilación. De esta forma, es posible recurrir al alquiler de la vivienda, recibiendo un alquiler mensual que permita afrontar todos los gastos.

Asimismo, quienes estén a punto de alcanzar la edad de jubilación y no cuenten con la seguridad de estar cubiertos en términos económicos con la pensión, tienen la posibilidad de invertir en inmuebles como forma de complementar estos ingresos. Este tipo de bienes son una inversión segura, ya que no suelen bajar de precio con el tiempo. No obstante, es importante asesorarse con agentes inmobiliarios para obtener el mejor acuerdo posible.

¿Cuáles son los riesgos de alquilar un inmueble para los propietarios? Contar con una vivienda alquilada trae consigo una serie de riesgos y obstáculos que es necesario conocer de antemano para evitar disgustos. Es fundamental tener en cuenta cuestiones como la fiscalidad, las leyes, los gastos, la evolución de la economía, las reparaciones, los impagos, el modo en que los inquilinos cuidarán la propiedad, las quejas de los vecinos y las fechas de cobro, entre otras.

Realtyplus cuenta con un equipo de profesionales cualificados para ayudar al pequeño inversor inmobiliario, ofreciéndole herramientas que le permitan tener seguridad a la hora de alquilar su inmueble. Al respecto, la compañía se ocupa de asesorar a los propietarios respecto a la preparación de la vivienda, qué precios pedir, el perfil del inquilino y cómo asegurarse el cobro, entre muchos otros temas. A su vez, una vez alquilada la propiedad, la firma se encarga de asesorar en materia legal y fiscal al dueño, realizando un seguimiento mensual de pagos, arbitrando para resolver conflictos y recibiendo el inmueble al finalizar el contrato.

Con una gran cantidad de servicios enfocados en prevenir situaciones antes de que ocurran y, en caso de que ocurran, disponer de mecanismos claros y rápidos de resolución, Realtyplus es una opción de confianza en el momento de alquiler una vivienda.