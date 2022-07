¿Cuáles son las tendencias de 2022 en reformas en Valencia? Emprendedores de Hoy

martes, 12 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

Así como en 2021 el mercado inmobiliario tuvo un crecimiento importante, las reformas parciales o integrales del hogar también presentaron una fuerte subida durante ese mismo año.

De acuerdo al Informe Anual sobre Reformas en España, durante 2021 se aumentaron en casi un 70 % el número de solicitudes de reformas, de los cuales un 23 % correspondían a segundas viviendas y un 7 % a reformas de inmuebles de inversión destinados a la venta o alquiler. Según el mismo informe, los españoles que reformaron su vivienda principal, lo hicieron para adecuar, armonizar y preparar sus espacios para el teletrabajo.

Esta situación se enmarca en las búsquedas del diseño de interiores contemporáneo que se preocupa por construir espacios habitables funcionales que favorezcan el disfrute del hogar desde sus diferentes facetas, ya sea como espacio de ocio o como espacio de trabajo. La compañía de Valencia Reformas se ha propuesto señalar lo último en tendencias en adecuación de ambientes. El objetivo de esta empresa de reformas en Valencia es que sus clientes puedan contratar reformas modernas y funcionales que les brinden tranquilidad y paz en su casa, ya sea para trabajar o para descansar.

Tendencias en reformas del hogar En 2022, se imponen con más fuerza los espacios abiertos, en especial porque la mayoría de pisos no cuentan con un área privada muy amplia, lo que hace necesario disminuir el número de divisiones y mantener los espacios comunicados visualmente. Esto permite aprovechar mejor las áreas de estar y las áreas de circulación, favoreciendo la entrada de luz natural ininterrumpida, sobre todo si la vivienda no cuenta con muchas ventanas. Las cocinas integrales que se comunican directamente con el salón también marcan tendencia en este año, ya que brindan una sensación de amplitud que resulta más cómoda y útil para sus habitantes.

Las grandes fuentes de luz natural también son importantes para el interiorismo contemporáneo, en especial en épocas pospandemia. La iluminación natural permite un ahorro considerable de energía eléctrica durante el día, ayudando a las personas a disminuir gastos, en especial si continúan trabajando desde casa. Además, la luz natural hace que un espacio luzca más grande y confortable. Por este motivo, muchas personas han decidido instalar ventanales que van desde el suelo hasta el techo, precisamente para aumentar la cantidad de luz solar que entra a todo el recinto y aprovechar sus beneficios.

Servicio de reformas en Valencia hechas a medida Independientemente del tipo de reforma que se vaya a realizar en la vivienda, ya sea parcial o integral, Valencia Reformas estará dispuesta a acompañar a sus clientes durante todo el proceso. Esta compañía cuenta con arquitectos expertos y técnicos cualificados, capaces de diseñar y ejecutar una reforma que se ajuste a las expectativas de sus clientes y a las últimas tendencias del diseño de interiores. En este sentido, invitan a todos los interesados en sus servicios a que consulten su página web y soliciten un presupuesto detallado para iniciar con la reforma que desean y necesitan.



