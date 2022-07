¿Afectan las pastillas anticonceptivas en la pérdida de grasa?, con PmTeamWomanFit Emprendedores de Hoy

martes, 12 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

Empezar a cambiar los hábitos para mejorar el estado físicoes el sueño de la mayoría de las personas por cuestiones de imagen y salud. En las mujeres, esa tarea se puede ver comprometida por temas como el embarazo, comidas a deshoras o la falta de tiempo para hacer ejercicio.

Como el tema genera mucho interés, es habitual que sobre él se hayan tejido una serie de informaciones erróneas que han tenido mucha difusión. Una de ellas, en el caso de las mujeres, es el de cómo afecta tomar pastillas anticonceptivas para la pérdida de grasa en la mujer.

Lo que dice Peter Martín de PmTeamWomanFit PmTeamWomanFit es un método de entrenamiento personal especialmente diseñado para las mujeres con la vista puesta en su bienestar físico y mental. Comprende una serie de ejercicios, asesoramiento personal, asesoría nutricional, planes para tonificar muslos y piernas o para eliminar la celulitis. Todo ha sido ideado por el cotizado entrenador Peter Martín, especialista en asesoramiento nutricional y deportivo.

Como experto en el área nutricional, Peter admite que existe una pequeña preocupación generalizada por una supuesta relación entre los anticonceptivos y el aumento de peso. En otras palabras, que el uso de estos medicamentos puede incidir negativamente en la pérdida de grasa que se obtiene del entrenamiento o una dieta.

Esta creencia generalizada ha hecho que muchas mujeres hayan optado por eliminar el uso de las pastillas anticonceptivas y otros métodos como parches o anillos. Lo cierto es que en la mayoría de las personas no se ha podido comprobar una relación directa entre una cosa y la otra. De hecho, solo se ha establecido este vínculo entre una pequeña parte de las mujeres y los métodos anticonceptivos de carácter hormonal.

Los métodos anticonceptivos hormonales Los métodos anticonceptivos hormonales combinados, incluidas las pastillas, tienen dentro de su composición dos hormonas que son los estrógenos y la progestina. Los estudios han revelado que no hay una relación directa entre la imposibilidad de perder grasa y el consumo de esas pastillas. Una investigación que se prolongó durante 4 meses estudió el peso de mujeres que consumieron pastillas anticonceptivas y otro grupo que no lo hizo.

La conclusión principal fue que las mujeres que tomaron las pastillas anticonceptivas tuvieron variaciones en su peso similares a las que no lo hicieron. Otra investigación que duró 8 años y que llevó a cabo la Universidad de Navarra trabajó con casi 5.000 mujeres. Se descubrió que si bien hubo incrementos de peso en las mujeres que tomaban anticonceptivos, no pudieron relacionar ambos hechos de manera directa. Los investigadores aclararon que la retención de grasa se debió a situaciones multifactoriales.

La recomendación de Peter Martín es desmitificar esta y otras creencias sobre el uso de anticonceptivos. Asimismo aconseja que para mantener el peso y la salud en óptimas condiciones lo más importante es cuidar la alimentación y los ejercicios regulares. Solo con disciplina se puede mantener una figura saludable y un organismo perfectamente balanceado.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.