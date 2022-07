La semilla de chía cultivada en México llega con Fayle Seeds Emprendedores de Hoy

martes, 12 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

La salvia hispánica, también denominada semilla de chía, se consigue de esta planta y es producida en México y Centroamérica.

Las características del suelo de esta región del mundo permite que este alimento mantenga sus nutrientes y se consolide a nivel internacional. Los expertos en el tema consideran que la mejor chía hispánica del planeta se cultiva en México, territorio elegido por Fayle Seeds para recolectar la totalidad de su producción que es se comercializa en España en modalidad online, mediante su propia tienda virtual, y física en supermercados y grandes superficies.

Las propiedades naturales de la chía cultivada en México La salvia hispánica cultivada en el territorio mexicano cumple con los mayores estándares de calidad de este producto. Lo anterior se debe a la gran capacidad productiva del suelo apto para la agricultura en dicho país y su clima, factor determinante para la proliferación de la chía en considerables cantidades. Esta planta, que florece entre julio y agosto, crece en suelos bien drenados y no excesivamente húmedos, por lo que necesita abundante sol como el que disfruta México. En ese sentido, las semillas de chía conservan los nutrientes de la planta, conteniendo altas cantidades de proteínas, ácidos grasos, vitaminas y oligoelementos.

Fayle Seeds cultiva toda su producción en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México, y la distribuye en Europa en presentaciones de bolsas de 250 y 400 gramos. Las mismas pueden adquirirse en su tienda online a bajo coste, así como también en cajas de 10 unidades. Disponen de envíos gratis por compras superiores a 49 €.

Principales beneficios de la chía Este alimento es rico en fibra, tiene propiedades antioxidantes y aporta grandes cantidades de grasas Omega-3 y ácido fenólico. Es conocido por contener calcio, manganeso, magnesio y fósforo, además de vitaminas B1, B2, B3, C y E. La salvia hispánica no contiene colesterol ni gluten y es ideal para las personas que desean bajar de peso, ya que reduce el apetito sin dejar de aportar nutrientes vitales al organismo.

Estas semillas comercializadas por Fayle Seeds son convenientes para personas que padecen episodios de ansiedad y estrés, puesto que sus componentes naturales contribuyen a relajar la mente y propiciar un estado de bienestar. También son empleadas para fortalecer el cabello y mejorar su apariencia desde la raíz hasta las puntas, sin necesidad de tratamientos costosos ni nocivos para la fibra capilar.

Las semillas de chía pueden consumirse durante las comidas principales en zumos, jugos, ensaladas, batidos, sopas y yogur. Se trata de un alimento versátil que se adapta fácilmente a diversas recetas culinarias sin alterar demasiado su sabor y aporte nutricional.



