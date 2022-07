El crowdfunding del Congreso Internacional Montessori bate las mejores previsiones Emprendedores de Hoy

El método Montessori ha demostrado a lo largo de más de un siglo una gran efectividad como estrategia pedagógica para el proceso de enseñanza y aprendizaje en niños. A través de esta metodología, se garantiza un aprendizaje significativo, donde cada elemento del espacio de enseñanza tiene una razón de ser, con el fin de crear experiencias de aprendizaje.

En los últimos años, se ha creado una gran comunidad en España alrededor de esta forma de educar, tanto de iniciativas de escuelas que van abriendo sus puertas basándose en este método, como de familias que lo demandan y docentes que inician un proceso de transformación en sus aulas.

En este sentido, la firma de formación y consultoría educativa Tu Guía Montessori es la encargada de reunir a esta comunidad en su Congreso Internacional, el cual este año celebrará su 4ª edición.

Campaña de crowdfunding en beneficio del congreso Muchas personas en España, en países de habla hispana e incluso de otras partes del mundo ya esperan con entusiasmo esta 4ª edición del Congreso Internacional Montessori, que contará con la participación de ponentes profesionales con dilatada experiencia en la educación y reconocimiento internacional. Algunos de ellos ofrecen sus conferencias desde lugares como Estados Unidos, México, Chile, Puerto Rico, además de Italia, Noruega, Francia e incluso China.

Este año, como novedad, el equipo organizador de Tu Guía Montessori ha puesto en marcha una campaña de micromecenazgo para apoyar el evento, la cual se puede ver en la web de Verkami, plataforma líder en España en gestionar este tipo de iniciativas emprendedoras.

La idea es crear un movimiento social en torno al proyecto para conseguir que se haga realidad y sea viable económicamente, ya que hoy hay una gran empresa e infraestructura detrás. El dinero recaudado será utilizado para la producción del congreso y asumir el montaje técnico, diseño y edición, servicios de traducción, entre otros gastos.

Quienes decidan sumarse a esta campaña, podrán realizar aportaciones desde tan solo 3 €, así como otras de mayor valor, a través de las cuales se pueden obtener recompensas tanto físicas como virtuales en todo el mundo. Además, por el solo hecho de convertirse en mecenas participarán en sorteos de materiales educativos que ofrecen de forma altruista ponentes y colaboradores.

En apenas dos semanas, desde que se publicó la campaña, ya se ha conseguido más del 80% del objetivo de recaudación, por lo que el equipo organizador está enormemente agradecido por el apoyo y estima que se superará con creces.

No en vano, varias asociaciones de crianza y educación han mostrado su interés en la recompensa que permite que todos sus socios puedan tener acceso al pase premium del congreso y organizar de esta manera un ciclo de conferencias durante todo un año, así como colegios y marcas interesados en un patrocinio a nivel institucional, ambas opciones aún viables en estos últimos días de campaña.

Para sumarse a este crowdfunding y saber más sobre lo que será el IV Congreso Internacional Montessori, solo hay que acceder a la web de Tu Guía Montessori, donde se puede encontrar toda la información necesaria, o verlo directamente en la web de Verkami.

Beneficios de participar en el Congreso Internacional Montessori 2019 fue el año en el que se realizó el primer Congreso Internacional, un proyecto nacido de la visión de la firma Tu Guía Montessori, al que pronto se sumaron algunos de los profesionales y representantes más importantes de este método.

Se trata de una cumbre virtual gratuita, que ofrece un espacio de encuentro donde tanto docentes como familias se reúnen en torno a la educación. Durante el congreso, se llevan a cabo una serie de actividades y ponencias centradas principalmente en el método Montessori, cuyo objetivo principal es hacer divulgación, considerando desde las evidencias científicas hasta las iniciativas más innovadoras de los últimos tiempos en cuanto a educación.

La idea es servir de no solo como una fuente de información actualizada, sino también de inspiración y motivación a otros profesionales que anhelan un modelo educativo más completo,que ofrezca una enseñanza de calidad a todos los niños, sin distinción ni discriminación alguna e independientemente de sus condiciones sociales.

Ahora mismo ya se están ultimando los preparativos del que será el IV Congreso Internacional Montessori, el cual se llevará a cabo este 2022 entre los meses de septiembre y octubre. Aquellos que reserven su pase premium a través de la campaña de crowdfunding tendrán acceso a las primeras conferencias durante el mes de agosto, como cortesía por el apoyo al proyecto, así como la posibilidad de solicitar un certificado de formación cuando terminen de visualizar las más de 30 horas de contenido educativo que incluirá el congreso.

Para cualquier información adicional sobre el evento, posibles patrocinios o colaboraciones, se puede contactar directamente con la organización (congreso@tuguiamontessori.com).



