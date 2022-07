Cuáles son las ventajas del calzado sostenible frente al convencional Emprendedores de Hoy

lunes, 11 de julio de 2022, 15:31 h (CET)

La industria del calzado se caracteriza por ser una de las que mayor impacto tiene sobre el ecosistema. Las estadísticas señalan que, al menos, 24.000 millones de zapatos y zapatillas se producen anualmente en todo el mundo, los cuales en su gran mayoría suelen ser reemplazadas rápidamente a consecuencia de las tendencias de la moda.

En ese sentido, la sociedad cada vez es más consciente del valor de la sostenibilidad hoy en día, por lo cual el calzado ecológico se mantiene en continuo auge, no solo por el beneficio que aporta al planeta, sino también por la posibilidad de encontrar en el mercado opciones cómodas, versátiles y duraderas como las que ofrece Ecoalkesan.

Ventajas del calzado sostenible frente al convencional En los últimos años, jóvenes y adultos optan por zapatillas y zapatos sostenibles caracterizados no solamente por ser respetuosos con el medioambiente, lo cual es su valor más destacado, sino también por ofrecer un amplio número de ventajas en comparación con el zapato convencional.

Usar zapatos ecológicos representa la oportunidad de adquirir una opción de calidad, duradera y además cómoda. Esto se debe a que los fabricantes de este tipo de calzado se han enfocado en cumplir todas las normas de sostenibilidad, sin dejar de lado la prioridad de ofrecer un zapato o zapatilla que se ajuste a las necesidades de moda, confort y otros estándares de calidad.

Asimismo, el calzado ecológico destaca por ser transpirable, lo cual evita el sudor y mal olor en los pies, aspecto que resulta muy común en zapatos elaborados con materiales sintéticos.

Por otro lado, el uso de materia prima orgánica en su fabricación contribuye a disminuir el riesgo de alergias generado por los químicos incluidos en la elaboración de calzados convencionales.

La variedad y el estilo es otro de los aspectos que distingue el calzado ecológico, ya que empresas como Ecoalkesan han mantenido el objetivo de ofrecer ilimitadas alternativas. Su catálogo tan variado permite a los consumidores encontrar opciones para cualquier ocasión.

Zapatos ecológicos para hombres y mujeres Como una compañía dedicada a la fabricación y venta de productos ecológicos y veganos, Ecoalkesan ha destacado en la industria del calzado por ofrecer una amplia gama de zapatos ecológicos para hombres y mujeres, cuya variedad de modelos y diseños le permite adaptarse a los gustos y estilos de toda la población.

Dentro de la lista de opciones que ofrece esta empresa, es posible encontrar sneakers, botas, sandalias y tipo camping, entre otros. Además, en la categoría de complementos es posible encontrar accesorios para combinar, también elaborados con materia prima 100 % sostenible.

Ecoalkesan se distingue por contar con certificaciones como PETA y Animal Free, aspecto que avala la fabricación y comercialización de productos 100 % veganos y en cuya elaboración no se ha utilizado ningún elemento obtenido de animales.



