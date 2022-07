Llega a España Welivery, una de las empresas líderes en logística de última milla en Chile, Argentina y Colombia Emprendedores de Hoy

lunes, 11 de julio de 2022, 13:58 h (CET)

El servicio de logística de última milla es el transporte de mercancías en la fase final del proceso antes de la entrega en su destino definitivo. Por lo general, este destino suele ser un comercio minorista o el cliente que vive en una residencia. Este servicio ha sido una herramienta fundamental para el auge del ecommerce, especialmente durante y después de la pandemia.

En el marco de este auge, ha llegado a España Welivery, una start-up innovadora que se ha especializado en estos servicios enfocándose en la calidad. La firma llega a la Península Ibérica después de acumular una valiosa experiencia en Sudamérica.

Entra un nuevo actor en pleno auge del ecommerce El crecimiento y éxito de Welivery ha sido vertiginoso y muy rápido. Nacieron en Argentina en el año 2015 gracias a las ideas de dos jóvenes emprendedores, Mauricio Boiko y Guido Buscetti Castro. Sus experiencias personales les permitieron identificar las oportunidades de negocio en el servicio de logística de última milla.

Enfocados en las entregas de same day(mismo día) Welivery se convirtió rápidamente en la herramienta de entrega para los ecommerce. También cuenta con los servicios de next day para entregas en ciudades distintas. Su nivel de respuesta inmediata les permitió transformarse en el socio ideal para empresas y emprendimiento. Su fuerza laboral se basa en una red propia de mensajería habilitada para circular legalmente por las ciudades.

En poco tiempo, Welivery creció y salió de tierras argentinas para instalarse en Chile y luego pasar a Colombia. La consolidación de los negocios en estos mercados, así como la experiencia adquirida le ha brindado la oportunidad para abrirse camino en España. La firma sudamericana llega en el momento de mayor expansión y dinamismo del comercio electrónico.

Elementos diferenciales para el mercado español La compañía afirma ser consciente de que el mercado español es muy exigente. Por ello, se han propuesto afinar y mejorar todos los servicios que les han llevado al éxito en América del Sur. Ya están integrados a las principales plataformas de comercio electrónico como Amazon, Woocommerce, Shopify y Prestashop. El objetivo es automatizar los pedidos y hacerles seguimiento en tiempo real para optimizar las entregas. Este ha sido uno de los elementos diferenciadores que les han permitido destacar.

La marca ha desembarcado en una primera etapa en las ciudades de Madrid, Barcelona y Valencia. Los portavoces de la compañía dicen que están dispuestos a ofrecer un servicio a la altura de las exigencias de estos mercados. Su enfoque es competir con firmas existentes, brindando una entrega garantizada, pero con precios mucho más competitivos para los comercios.

La idea de una marca como Welivery es la de aprovechar el impulso del comercio electrónico en Europa para presentar su propuesta. La experiencia adquirida trabajando con marcas multinacionales les ha permitido adquirir el know how indispensable para competir. Quieren convertirse en la alternativa obvia y más conveniente en la logística de última milla en España.



