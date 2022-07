La plataforma Sustituciones.com bate récords de gestión de sustituciones de abogados tras la pandemia Comunicae

lunes, 11 de julio de 2022, 17:51 h (CET) La pandemia ha traído grandes cambios a muchos sectores y el de la abogacía no podía ser menos. Durante 2020 y 2021 se han disparado las peticiones de sustituciones entre abogados en España. En algunos casos se debía a las restricciones de movilidad entre provincias, en otros por las posibilidades de contagio por el uso de medios de transporte, pero en muchos es por la mera planificación de los bufetes o por el ahorro de costes en momentos de incertidumbre económica Aunque algunos abogados todavía siguen buscando abogado sustituto a la forma tradicional buscando a ciegas en el listado de colegiados, lo cierto es que la mayoría de Bufetes y profesionales acuden a plataformas especializadas en la gestión de Sustituciones de Abogados que cuentan con una amplia red de abogados en toda España, cubriendo todos los partidos judiciales y ofrecen el servicio de sustituciones de abogados por un precio fijo según la actuación de que se trate.

En esta línea, la plataforma de Sustituciones.com fue la primera legaltech en ofrecer el servicio de búsqueda de abogado sustituto en España, contando hoy en día con más de 500 abogados con disponibilidad para desarrollar actos de todo tipo en todos los partidos judiciales de España. Desde Sustituciones.com han confirmado que durante 2020 duplicó las peticiones de servicios que había gestionado respecto al ejercicio anterior, a pesar de los meses en los que estuvieron paralizadas las actuaciones judiciales. Esas cifras se han consolidado en 2021 y 2022 de forma que se puede afirmar que el uso de las sustituciones para mejorar la gestión jurídica ha llegado para quedarse. Es la punta del iceberg de las opciones que ofrece el outsourcing jurídico en la gestión de servicios legales.

El servicio de Sustituciones de Abogados ofrece a los usuarios importantes ventajas al poder contar con una planificación de costes para el desarrollo de cualquier vista en cualquier partido judicial, olvidando así desplazamientos, dietas y tiempo perdido que tradicionalmente incrementaban los costes y con ello la posibilidad de ofrecer precios competitivos a los clientes por parte del abogado.

Aunque hasta hace poco la contratación de un abogado sustituto era fundamentalmente utilizada por bufetes con grandes volúmenes de actuaciones judiciales para aquellas vistas en las que no disponían de letrado disponible, en la actualidad suponen una gran ayuda a los despachos más pequeños o unipersonales para poder acometer la llevanza de actuaciones en otras ciudades sin por ello disparar los costes que deben repercutir a sus clientes. Por ello, las sustituciones entre abogados son una herramienta de planificación y ordenación de los recursos del bufete que se hace aún más valiosa en momentos de dificultad o crisis como la que estamos viviendo actualmente debido a la pandemia del COVID.

Desde la Legaltech Sustituciones.com subrayan las ventajas de las sustituciones de abogados y la externalización de trabajos puntuales dentro de un despacho de abogados. Hasta hace muchos años las sustituciones entre abogados se veían como un recurso excepcional al que acudir cuando no se podía atender una vista. Pero hoy son muchos profesionales los que las utilizan para ganar más dinero del que ganarían con su trabajo exclusivo:

Las sustituciones de abogados permiten actuar en otras localidades sin tener que incrementar los precios a los clientes por dietas. La contratación del servicio de sustituciones durante la pandemia ha mostrado a cientos de abogados las ventajas de poder delegar actuaciones en otras ciudades a otros compañeros, evitando así tener que repercutir elevadas dietas a los clientes que siempre desincentivan la contratación del servicio legal. Más trabajo, en más sitios, con menos costes pero con mayor rendimiento.

