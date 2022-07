INVOX Medical reduce hasta en un 35% el tiempo necesario para elaborar un informe médico Comunicae

lunes, 11 de julio de 2022, 17:04 h (CET) Los facultativos médicos dedican casi la mitad de su tiempo de trabajo a cumplimentar documentación clínica. Sin embargo, con la llegada de la inteligencia artificial de INVOX Medical se reduce este porcentaje Numerosos estudios afirman que, de media, el 46% del tiempo trabajado por los facultativos médicos se emplea en cumplimentar la documentación clínica de los pacientes. Un dato afectado notablemente por la implantación, hace más de una década, de la Historia Clínica Electrónica en España, una medida que obliga a que los médicos elaboren dicha información con un formato y una profundidad determinados.

El síndrome de burnout, una preocupación entre los médicos

Sin duda, la introducción de la Historia Clínica Electrónica ha acrecentado entre los facultativos el conocido síndrome de burnout. Éste se caracteriza por los siguientes síntomas:

Agotamiento emocional.



Despersonalización.



Disminución del desempeño personal.

Múltiples investigaciones avalan la preocupación del sector por las consecuencias de tal síndrome. Para paliar esta situación, los médicos están tratando de buscar soluciones. Una de las más frecuentes ha sido dictar con una grabadora la documentación clínica. Así, después, los trabajadores administrativos pueden transcribir el audio y convertirlo en un informe escrito.

No obstante, esta alternativa demora la disponibilidad del informe. En ocasiones, en más de un día. Y puede conllevar incurrir en costes de contratación de personal administrativo.

La Inteligencia Artificial, la gran aliada de los facultativos

En este caso concreto, “soluciones como INVOX Medical, basadas en tecnologías como la inteligencia artificial y el machine learning, aplicadas al procesamiento del lenguaje natural, reducen en hasta un 35% el tiempo que un facultativo puede tardar en redactar un informe respecto a si lo teclea. Ya que dictar es hasta 3 veces más rápido que escribir”.

Así lo indica Pedro Vivancos, Director de Estrategia en Innovación de INVOX Medical, un software de reconocimiento de voz para el dictado y la transcripción de informes médicos.

La Dra. Córdoba, Jefa de Servicio de Anatomía Patológica en el Complejo Hospitalario de Navarra, afirma que “con estos sistemas, somos dueños de nuestros casos”. Según ella, “el dictado se transcribe automáticamente en la pantalla y no nos hace falta darle el audio a personal de administración para que lo transcriba”. Es por ello que se puede reducir el tiempo que se necesita para tener un informe disponible.

Para que estas tecnologías funcionen de manera precisa, hace falta un análisis profundo de decenas de miles de informes médicos anonimizados, los cuales se procesan mediante inteligencia artificial y machine learning. Es así como el sistema aprende a reconocer la terminología científica propia de cada rama y las expresiones usadas con habitualidad.

Sistemas de reconocimiento de voz que ayudan a los facultativos

No cabe duda de que los sistemas de reconocimiento de voz para el dictado de informes médicos han venido para quedarse. Por poner un ejemplo, hace más de 10 años que herramientas como SpeechMagic aparecieron en especialidades como radiología. Sin embargo, hasta ahora no se utilizaban casi en ninguna otra área de gestión. Pero esto ya ha cambiado.

INVOX Medical ha lanzado más de 20 diccionarios específicos para cada especialidad médica. Ello le brinda a cualquier facultativo de cualquier especialidad la posibilidad de dictar sus informes médicos.

De este modo, esta empresa murciana se posiciona como la principal alternativa a SpeechMagic. Un sistema que ha quedado obsoleto y ha dejado de actualizarse o prestar soporte. También se presenta como alternativa a Dragon Medical.

En definitiva, esta inteligencia artificial ya está contribuyendo a minimizar el mencionado síndrome de burnout. Así, permite la mejora de los servicios asistenciales que reciben los pacientes de nuestro sistema de salud.

Conclusión

Este es un ejemplo de cómo la tecnología ayuda a resolver problemas del día a día. En los últimos años, esta ha avanzado a pasos agigantados, y el universo de posibilidades que ofrece es infinito.

No obstante, para poder aprovechar las nuevas oportunidades que brinda se debe ser capaces, como sociedad, de adaptarse a estos cambios y mejoras.

