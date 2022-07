Novakid: Actividades para seguir aprendiendo este verano Comunicae

lunes, 11 de julio de 2022, 16:25 h (CET) La mejor forma para que los más pequeños de la casa sigan aprendiendo durante el verano es despertar su motivación. Las actividades lúdicas e interactivas son las que llaman más la atención y generan una reacción positiva por parte de los niños. La gamificación tanto online como física del aprendizaje mejora los resultados por la conexión emocional y el enriquecimiento intelectual Para los más pequeños, el aprendizaje debe ser ante todo una actividad amena y distendida, ya que a su edad la motivación para el estudio de una lengua extranjera es un elemento imprescindible para avanzar correctamente. Las clases de inglés son fundamentales, sin embargo, existen muchas formas de complementar el aprendizaje de los niños desde sus casas.

La clave está en que los padres puedan acompañar a los pequeños en la realización de actividades fáciles en forma de juego para introducir el inglés en su día a día. Es importante recalcar la importancia de realizar dichas actividades conjuntamente, ya que, si el aprendizaje del inglés se convierte en juego, y además es una experiencia compartida, el niño desarrolla emociones más positivas que le ayudan a aprender más y mejor.

Actividades, juegos e inglés para los niños

A continuación, Novakid, la escuela de inglés líder en Europa por su sistema ESL para niños de entre 4 y 14 años, detalla algunas propuestas de actividades, centradas en el juego, movimiento y aprendizaje, para proponer a los más pequeños y realizarlas conjuntamente este verano. Con estas actividades enumeradas a continuación se pone en marcha un sistema de aprendizaje por parte de los niños y reconocimiento inmediato a través de logros por parte de los padres. Es fundamental tener claro cuál es el objetivo didáctico de partida y que se establezca una temporalización.

Es aconsejable que el proceso de juego empiece desde el momento que se plantean las distintas activaciones. Para involucrar a los niños a llevar a cabo y participar de forma activa en las actividades se puede elaborar un pasaporte lúdico, un librito hecho manualmente (que puede ser una actividad en si misma), donde cada hoja tiene una referencia didáctica diferente. Se trata de conseguir todos los sellos (otorgados por los padres) para tener el pasaporte completo de cara a septiembre. Esta orientado a la participación activa del niño y a la utilización de vocabulario de inglés.

Leer u hojear libros en inglés

Leer, mirar o escuchar como le cuentan un cuento despierta la atención del niño, le incita a tener curiosidad y a escuchar de forma activa. Crear el hábito de la lectura además le beneficiará a nivel académico de cara al futuro. El verano parece el momento idóneo para empezar con esta costumbre, leer un poco antes de ir a la cama, con un cuento adecuado para la edad del pequeño, sencillo y con dibujos.

Utiliza post-its de colores

La memorización se puede ver potenciada si el concepto va unido a un color determinado. De este modo, se pueden escribir las palabras nuevas que vaya aprendiendo en post-its de colores y pegarlos por toda la casa; esto ayuda a memorizar sin prácticamente esfuerzo y sin darse cuenta mientras sigue su rutina diaria.

También se puede convertir en juego. Se van diciendo palabras en inglés y el niño tiene que ir al post-it correspondiente. A medida que el nivel del idioma mejore, se podrán substituir palabras por frases.

Jugar al bingo

En unos papeles del tamaño de cartas dibuja conceptos y en otros escribe las palabras en inglés que el niño conozca, posteriormente, se doblan y se meten en una bolsa. En este juego puede participar toda la familia y consiste en que cada jugador debe escoger 4 o 5 cartas que colocará encima de la mesa descubiertas. Mientras un jugador lee en voz alta las palabras que va sacando de la bolsa, los otros van dan la vuelta a las cartas que salgan. El primer jugador que dé la vuelta a todas sus cartas es el ganador. Se trata de una actividad muy completa, ideal para memorizar el vocabulario mientras el niño acostumbra el oído y practica la pronunciación.

Role-playing

A los niños les encanta protagonizar historias que ellos mismos se inventan, muchas veces reproduciendo escenas de la vida cotidiana de la gente adulta, disfrazándose, pintándose la cara y dejando volar su imaginación. Se puede evolucionar el concepto del role-playing incorporando el inglés, para practicarlo, introduciendo nuevo vocabulario o interpretando personajes de habla inglesa directamente.

Las 20 preguntas

El popular y familiar juego de las 20 preguntas, perfecto para los más pequeños y los niños más mayores, e ideal para los viajes en coches. Se basa en adivinar el animal u objeto en el que está pensando uno de los jugadores haciéndole un máximo de veinte preguntas. Es perfecto para practicar tanto el vocabulario como la gramática a través de la formulación de preguntas en inglés.

Dibujos animados

Ver dibujos animados o películas en inglés es, por descontado, una buena manera para que los niños se entretengan y aprendan de manera casi involuntaria. Es recomendable que exista un límite de tiempo, que el contenido sea adecuado para la edad y verlos conjuntamente con ellos para reforzar el aprendizaje resolviendo las dudas que les puedan surgir.

Videojuegos en inglés

Dentro del programa de Novakid, se ofrece un mundo digital de juegos educativos en ingles llamado Novakid Game World. Acompañar a los niños en sus primeras aventuras en el mundo online con la seguridad de que es un entorno de aprendizaje innovador basado en cuentos animados con personajes atractivos, minijuegos populares y tareas lúdicas, genera un vínculo de cercanía mientras se le ofrece al niño seguridad y comodidad. La gamificación aplicada a la enseñanza proporciona beneficios y reduce la tasa de fracaso por su sistema de puntos, logros y premios.

Deberes en Novakid: Estudiar jugando

En Novakid, el aprendizaje del inglés se enfoca en el uso de los juegos, un sistema TPR basado en la interacción del aprendiente a base de actividades lúdicas. Al jugar, los niños se relajan y aprenden de forma natural mientras se divierten.

Durante las clases (o antes de ellas) el profesor de Novakid plantea juegos breves: son actividades interactivas en inglés para trabajar el vocabulario y la gramática. Los juegos consisten desde unir una palabra con el dibujo correspondiente a escoger cuál de las frases propuestas está formulada correctamente. Por otro lado, se realizan test en los que se debe completar una palabra escribiendo las letras que faltan, ayudando a desarrollar la memoria visual de los niños.

Sin embargo, lo más destacado de la plataforma son los minijuegos (a los que pueden jugar cuando quieran, no sólo en clase). Uno de los que más triunfa entre los pequeños es el Memo Mix: el jugador ve una serie de cartas con palabras e imágenes asociadas, que debe recordar y encontrar una vez éstas se cubran y se mezclen.

