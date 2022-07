Expertos en Dermo Cosmética avanzada y Antiaging se incorporan al espacio Lifestyle de Olympia Comunicae

lunes, 11 de julio de 2022, 16:28 h (CET) Equipo de dermatólogos, médicos y cirujanos ofrecen un servicio integral especializado en las enfermedades de la piel Un equipo joven y de expertos en dermatología preventiva, estética, bienestar y antiaging, se incorpora al espacio Lifestyle de Olympia Quirónsalud para ofrecer un servicio integral especializado en las enfermedades de la piel.

Médicos y reputados cirujanos establecen en Olympia diferentes unidades médicas de dermatología con el equipo y la tecnología adecuada para tratar cualquier problema de la piel, afecciones en el pelo, uñas y otras mucosas.

Según la doctora María Calvo, jefa de servicio de Dermatología y Medicina Estética de Olympia, su finalidad es el tratamiento de la piel de forma global, abarcando el cuidado de la piel sana de una manera natural y saludable. “Desde consejos dermo cosmético y antiaging, a la prevención del cáncer de piel, poniendo a disposición de nuestros pacientes las mejores herramientas para el diagnóstico y seguimiento de las lesiones pigmentadas con los más avanzados equipos de dermatoscopia digital y el tratamiento de las diversas afecciones dermatológicas”, explica la doctora Calvo.

Tal y como asevera la especialista, trabajando conjuntamente de manera multidisciplinar con otras especialidades y ofreciendo unidades específicas coordinadas por expertos en áreas como dermatología clínica general, unidad de lesiones pigmentadas y cáncer de piel, unidades de tricología, acné, hiperhidrosis, psoriasis, de enfermedades de transmisión sexual, de onco dermatología, cirugía dermatológica, patología ungueal y patología de la mujer.

“Contamos con una de las plataformas láser más actuales del mercado, que tienen un papel protagonista en el tratamiento de las diversas enfermedades, bien como tratamiento único o combinado con tratamientos médicos, siempre con el diagnóstico previo dermatológico lo que permitirá un manejo completo de las distintas alteraciones cutáneas, realizando protocolos individualizados que pueden combinar distintas tecnologías láser cuando así lo requiera”, indica la doctora Calvo.

“Asimismo, el centro Lifestyle de Olympia dispone de unidades específicas de láser para el tratamiento de lesiones vasculares, pigmentadas, tatuajes, estrías, acné/ rosácea, cicatrices y rejuvenecimiento, entre los que se encuentra el Láser NORDLYS ELLIPSE o el láser de colorante pulsado PICOSURE, matiza la dermatóloga.

Como complemento a la parte médica, Lifestyle de Olympia nace con un espacio dedicado a la Medicina Estética facial y corporal, el cuidado de la piel y el bienestar. “En nuestras modernas instalaciones se realizan técnicas estéticas innovadoras, de manera individualizada para cada paciente, de la mano de grandes especialistas en Dermatología y Medicina Estética, ofreciendo soluciones para las distintas alteraciones asociadas al envejecimiento como las arrugas, las alteraciones del tono/textura de la piel y la flacidez. Utilizamos el tratamiento de radiofrecuencia INDIBA con óptimos resultados”, describe.

El equipo de Dermatología y Medicina Estética de la doctora Calvo cree firmemente en la prevención del envejecimiento, instaurando para ello, hábitos de vida orientados a cuidar la piel y la aplicación de distintos tratamientos de forma precoz, “para retrasar en lo posible los signos del envejecimiento, siempre bajo el asesoramiento médico adecuado”, matiza la doctora.

De acuerdo a esta especialista, la unidad de estética corporal, liderada por médicos expertos en esta área, se encargan de realizar diagnósticos clínicos adecuados de las distintas alteraciones, así como la combinación de tratamientos médicos, estéticos y de aparatología para abordar problemas de celulitis, grasa localizada, linfedema y flacidez corporal. Para ello disponen del COOLSCULPTING, tratamiento no quirúrgico y no invasivo, entre otras tecnologías.

“En el centro, con la innovadora plataforma VISIA, se realizan también diagnósticos por imagen del estado de la piel y creación de rutinas personalizadas para el cuidado diario, siempre con el diagnóstico dermatológico del tipo de piel y posibles afecciones cutáneas asociadas”, señala la doctora.

Además, dispone de un equipo de esteticistas especializadas en tratamientos faciales y corporales que, junto con la aparatología de tecnología avanzada, realizan un importante papel coadyuvante y de mantenimiento a los distintos tratamientos médicos.

Todos los profesionales del equipo de Dermatología y Estética de Olympia, realizan una importante actividad en investigación, formación y docencia en las distintas áreas dermatológicas y estéticas, así como participan en diversos ensayos clínicos y publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales.

