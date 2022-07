Park Castellar Estética, el centro de medicina estética de referencia de Castellar del Vallès Comunicae

lunes, 11 de julio de 2022, 16:31 h (CET) La reconocida clínica dental Park Castellar, anuncia la apertura de su nuevo centro de medicina estética en Castellar del Vallés. El cual, está llamado a ser un de los centros de referencia de tratamientos de estética no invasiva del Vallés Occidental Park Castellar es una histórica clínica dental, situada en Castellar del Vallés, un municipio muy cercano a Sabadell y Terrassa.

Según sus indagaciones, la Clínica Dental Park Castellar se ha convertido en un referente de la odontología del Vallès Occidental. Tal y como no han explicado las personas con las que se han entrevistado, esto tiene que ver con su gran atención personalizada, su gran equipo de profesionales y también, porque no decirlo; gracias a la dirección médica del reconocido cirujano oral, el Dr. Alfredo González.

En el mundo de la odontología es bien conocido que, además de ejercer su labor como cirujano oral e implantólogo en su propia clínica, el Dr. Alfredo González también realiza intervenciones en otros centros y además, realiza sus propias estancias médicas. Formaciones que son muy valoradas por otros cirujanos orales que desean formarse en las diferentes especialidades del Dr. González.

Como otros muchos cirujanos, el recorrido que ha tenido la carrera del Dr. Alfredo González le ha llevado a colaborar con otros grandes cirujanos, no solo del mundo de la odontología, sino también de la cirugía estética.

Según afirma el propio doctor, el resultado final de estas colaboraciones se ha formalizado en la creación de su propio centro de medicina estética en Castellar del Vallès, llamado Park Castellar Estètic.

Este centro de medicina estética está liderado por el Dr. José Manuel Fernández, médico estético especialista en tratamientos mínimamente invasivos y presidente de la Sección Colegial de Médicos de Estética del COMB.

Tal y como explican los doctores Gómez y Fernández, Park Castellar también quiere posicionarse como el centro médico líder en medicina estética no invasiva del Vallès Occidental y quiere ser uno de los centros de referencia para otras poblaciones cercanas como Sabadell, Sentmenat y Terrassa.

Explican que en Park Castellar Estètic se realizan tratamientos de medicina estética, como por ejemplo tratamientos faciales y capilares.

Sin duda, este centro está llamado a ser uno de los líderes en medicina estética.

