Creditas amplía su ronda Series-F y firma una alianza estratégica con Andbank en Brasil Comunicae

lunes, 11 de julio de 2022, 16:07 h (CET) Creditas, la plataforma fintech líder en soluciones financieras especializadas y con garantía fundada por el español Sergio Furio, anuncia una ampliación de 50 millones de dólares a su ronda de financiación Serie-F de 260 millones de dólares, lo que eleva el total a 310 millones de dólares La ampliación de la ronda incorpora al banco privado global Andbank como inversor, lo que permitirá generar una alianza estratégica entre ambas empresas. La adquisición de la licencia bancaria del Banco Andbank (Brasil) S.A. cumple con el objetivo de Creditas de diversificar sus fuentes de financiación y seguir aumentando su cartera de créditos. Por su parte, Andbank continuará con la banca privada y gestión de activos en una entidad independiente, con Creditas como socio para explorar sinergias estratégicas en mercados de capitales. Esta transacción está sujeta a la aprobación regulatoria del Banco Central do Brasil (BCB), el Conselho Administrativo de Defesa Economica (CADE) y la Autoritat Financera Andorrana (AFA).

Por otro lado, Creditas está levantando una nota convertible por valor de 150 millones de dólares adicionales, con el objetivo buscar oportunidades estratégicas y continuar expandiendo su ecosistema. Esto incluye la adquisición, recientemente cerrada, de Kzas, un marketplace hipotecario que, en asociación con los bancos, ofrece una experiencia digital única para ayudar a los promotores y corretores inmobiliarios a ofrecer a los compradores de viviendas un producto hipotecario digital.

Asimismo, la financiación adicional conseguida por Creditas también permitirá a la compañía seguir apoyando el crecimiento de Voltz Motors, el fabricante de motocicletas eléctricas en el que invirtió en 2021. Hasta el momento, Creditas ha invertido más de 150 millones de reales, incluyendo capital y deuda, lo que ha permitido que Voltz construya su planta de producción en Manaus, logre vender más de 2.500 motocicletas al mes y representar el 2,5% del mercado brasileño de motocicletas.

"Estamos muy ilusionados con el futuro. El equipo de Creditas ha sido extremadamente resistente al entorno actual del mercado y está logrando un enorme crecimiento de 3,2 veces en comparación con el primer semestre del año pasado, al tiempo que aumenta la eficiencia y la productividad. La expansión de nuestra Serie-F en el entorno actual nos ayudará a consolidar nuestra posición y a mantener el alto crecimiento que hemos experimentado en los últimos años. Conocemos al equipo de Andbank desde hace años, tienen una marca global muy respetada en Brasil. Con esta operación, podremos continuar nuestro crecimiento con los depósitos como fuente adicional de financiación. Los mercados de capitales seguirán siendo nuestra principal fuente y ahora trabajaremos junto con el equipo de Andbank para innovar en nuestros fondos, incluyendo Fondos Inmobiliarios, Fondos de Renta Fija y Certificados Hipotecarios. Andbank cuenta con amplia experiencia en la alianza con empresas fintech en Brasil, habiendo sido pionero en la prestación de servicios bancarios para permitir a otros innovar. También ha tenido éxito en la construcción de un banco digital centrado en hipotecas en España, donde el mercado en este ámbito es muy competitivo. Tienen la mentalidad y el ADN que nos gusta y trabajar de nuevo con Carlos Aso va a ser una experiencia increíble", afirma Sergio Furio, fundador y CEO de Creditas,

Por su parte, Carlos Aso, CEO de Andbank, “Estamos encantados de convertirnos en inversores de Creditas y asociarnos con Sergio Furió. Estamos totalmente seguros de que podremos aportar valor a Creditas gracias a nuestra experiencia en banca”.

Del mismo modo, Roberto Nascimento, fundador de Kzas, ha asegurado que “junto a Creditas, ampliaremos nuestra gama de servicios a los agentes inmobiliarios, mejorando significativamente la experiencia y también de sus clientes”, mientras que Eduardo Muszkat, también fundador de Kzas, ha afirmado estar “muy ilusionado de trabajar desarrollando nuevos productos y un nuevo canal de distribución de crédito con Creditas, consolidando nuestra posición como principal socio de los promotores en la financiación de inmuebles para sus clientes".

"La asociación con Creditas, que ha apoyado nuestro crecimiento en el último año, nos ha ayudado a convertirnos en la empresa de referencia en movilidad eléctrica en Brasil. Conseguimos crecer 10 veces en este último año gracias a que la financiación se convirtió en el método de pago preferido para la compra de motos desde la inversión de Creditas", según Renato Villar, fundador y CEO de Voltz Motors.

Creditas está finalizando la migración de la contabilidad BR GAAP a IFRS y publicará los resultados correspondientes al Q1-2022 junto con los estados del Q2-2022. así como una conciliación de los financieros históricos a través de IFRS. Los ingresos del primer semestre de 2022 fueron de 820 millones de reales, lo que supone un crecimiento de 3,2 veces respecto al primer semestre de 2021.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La plataforma Sustituciones.com bate récords de gestión de sustituciones de abogados tras la pandemia SYNLAB: Cada día se producen más de un millón de infecciones de transmisión sexual (ITS) en el mundo El 14 de julio Ucrania inicia formación Método Arcón para optimizar eficacia en salvamentos tras bombardeos Atos incorpora 5 nuevas startups a su aceleradora "Scaler" INVOX Medical reduce hasta en un 35% el tiempo necesario para elaborar un informe médico