@fernandozo1, con un bellísimo paisaje de Laguardia, gana el II #ConcursoFotoRed Comunicae

lunes, 11 de julio de 2022, 16:11 h (CET) En tercer lugar quedaba una fotografía aérea de Consuegra, del Cerro Calderico, presentada por @dhr_dron, con 309 'me gustas'. El segundo puesto ha sido para la fotografía de Estella, de la Plaza de San Martín, realizada por @pepao4, con 650 'me gustas" Desde el domingo, 15 de mayo y hasta el domingo, 12 de junio, permaneció abierto el plazo para presentar fotos en la II Edición del #ConcursoFotoRed en Instagram impulsado por la Red de Ciudades y Villas Medievales.

Entre los días 13 y 17 de junio el jurado profesional hacía una selección de las 8 mejores fotografías, una por miembro del jurado, de manera que el día 19 de junio se publicaban estas fotografías en la red social para que los usuarios pudieran votar por sus favoritas con sus 'me gusta'.

Francisco Javier García Gil por Almazán, Enrique Jiménez por Consuegra, Javier Muñoz por Estella-Lizarra, Estitxu Ortolaiz Emparan por Hondarribia, José Mª Carretero Palacios por Jerez de los Caballeros, Uxue Olabarría por Laguardia y José Cortés Cortejarena por Sigüenza conformaron el jurado profesional que seleccionó las a su juicio mejores entre las fotografías presentadas, una por localidad, las cuales pasaron a someterse a una votación popular.

Así, finalmente, fueron los fans de la Red en Instagram quienes han elegido sus favoritas, hasta el día 3 de julio, fecha en la que concluía el plazo, determinando con ello las tres imágenes ganadoras.

En los días posteriores se hacía público el nombre de los ganadores en el perfil de Instagram @villasmedievales tanto en una story como en las publicaciones del sorteo. A los interesados, ya se les notificado también su premio, primero por mensaje directo y después de manera telefónica.

Los premiados

En tercer lugar quedaba la fotografía aérea de Consuegra, concretamente del Cerro Calderico, presentada por @dhr_dron, con 309 'me gustas'. En segundo puesto era elegida la fotografía de Estella, de la Plaza de San Martín, realizada por @pepao4, con 650 'me gustas'. El trabajo ganador es una maravillosa fotografía panorámica de las lagunas de Laguardia, obra de @fernandozo1, con 1245 'me gustas'.

Los autores de las fotografías que han quedado en segundo y tercer lugar recibirán sendos lotes de productos eno-gastronómicos, en los que se incluye un producto típico de cada una de las localidades que forma la Red de Ciudades y Villas Medievales.

Por su parte, el ganador, podrá disfrutar de una noche de alojamiento y desayuno y una comida o cena para dos personas, además de una visita guiada, en una de las villas de la red.

Los participantes en el concurso conservan sus derechos de autor sobre las fotografías pero permitirán a la Red de Ciudades y Villas Medievales su difusión a través de sus redes sociales (web, blog Facebook e Intagram).

Los participantes podían presentar hasta tres fotografías en las que la temática se centrara en el patrimonio monumental de las villas y ciudades que pertenecen a la asociación, indicando el lugar donde se había tomado la misma y con el hashtag #ConcursoFotoRed. Debiendo ser fotografías originales, no presentadas a otros concursos y no ser fotografías tipo selfie.

Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La plataforma Sustituciones.com bate récords de gestión de sustituciones de abogados tras la pandemia SYNLAB: Cada día se producen más de un millón de infecciones de transmisión sexual (ITS) en el mundo El 14 de julio Ucrania inicia formación Método Arcón para optimizar eficacia en salvamentos tras bombardeos Atos incorpora 5 nuevas startups a su aceleradora "Scaler" INVOX Medical reduce hasta en un 35% el tiempo necesario para elaborar un informe médico