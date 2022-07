2 de cada 5 españoles temen perder parte de sus ahorros a causa de la crisis, según Alfio Bardolla Comunicae

lunes, 11 de julio de 2022, 15:47 h (CET) Aumentan los españoles que buscan cómo proteger sus ahorros ante la previsión de inflación y crisis económica. El 16% de los españoles asegura haber comenzado a generar ingresos automáticos gracias al aprendizaje de nuevas inversiones en el que el inmobiliario es el rey Según una encuesta elaborada por Alfio Bardolla Training Group (www.alfiobardolla.es) la academia internacional de educación financiera, 2 de cada 5 españoles temen sufrir pérdidas entre sus ahorros a causa de la crisis económica actual.

Y es que según los datos publicados por la OCDE, la previsión de aumento de la inflación es del 8,1% para finales de este año, casi 5 puntos más de lo estimado y casi 5 puntos más que los datos del año anterior.

En este contexto la subida de los precios seguirá al alza y con ello la capacidad de ahorrar. Tampoco ayuda las diferentes crisis que afectan tanto a las criptomonedas como las dificultades de inversión tradicional.

Así, según los datos de la academia de formación financiera, en lo que va de año ha aumentado un 220% el número de solicitudes de formación personal para poder hacer frente a la incertidumbre en lo que respecta a las finanzas personales. Se trata de personas que

Alfio Bardolla, director y fundador de la academia explica, "El 82% de los españoles apuestan por la inversión inmobiliaria para poner a salvo sus ahorros, sin embargo muchos de ellos desconocen cómo iniciarse en este tipo de activos. Para ello buscan formación financiera ya que en España no existe demasiada cultura de formación financiera".

Dudas sobre cómo calcular la rentabilidad, las posibilidades de un inmueble, la capacidad de invertir, cuánto y cómo hacerlo son algunas de las consultas más frecuentes.

Y es que según datos de la academia internacional, la inversión inmobiliaria es la fórmula preferida para los ahorradores españoles que ven en el ladrillo un valor refugio donde poder tener su dinero para mejorar la calidad de vida. 1 de cada 5 españoles consultado por la academia tiene pensado adquirir un inmueble como inversión en los próximos 24 meses

Sueldos por debajo de la inflación para ahorrar

Sin embargo, el segundo temor de los españoles es cómo conseguir ahorrar en una época en la que los sueldos no pueden subir más que la inflación. "Según nuestros datos, en España el salario subió en el último año un 2,36%, una cifra insuficiente teniendo en cuenta que la inflación se sitúa por encima del 8%".

Con estos datos, mejorar la situación financiera personal supone un reto para los españoles. El experto explica, "La inflación para España es diferente de la Inflación personal que sufren las personas, ya que en verdad los costes que afectan la vida diaria de las personas son mas altos del 8,1% por ejemplo en el ultimo año, los alimentos y bebidas se incrementaron hasta un 11% , la vivienda ha aumentó un 17,5% y el transporte un 14,9%. Es natural preguntarse cómo se puede ahorrar en estas circunstancias".

Por ello, muchos españoles recurren a la formación financiera para encontrar alternativas para ordenar sus finanzas y para detectar alternativas de inversión que permita conseguir ingresos de manera automática para no sólo ahorrar sino aumentar los beneficios.

De hecho según los datos de la encuesta elaborada por la academia Alfio Bardolla Training Group, el 15% de los españoles ya ha conseguido asegurarse entradas automáticas y aprendiendo nuevas formas de inversión. "Es primordial aprender a hacer inversiones en el sector inmobilario o en trading, donde las ganancias pueden ser mas altas de ese 8% en el que se encuentra el incremento del coste de la vida actual".

Desde el inicio de la pandemia el interés por la formación financiera no ha parado de crecer. Hoy son muchos los españoles que continúan formándose para poder comenzar a buscar inversiones sostenibles que les permita generar una fuente de ingresos en automático que las garantice no sólo el presente sino también el futuro.

