Bdeo y Hollard Insurance se unen para gestionar siniestros de auto mediante Inteligencia Visual en Sudáfrica Comunicae

lunes, 11 de julio de 2022, 15:51 h (CET) Ambas compañías llevan a cabo una colaboración estratégica para ayudar a agilizar todo el proceso de gestión de siniestros de auto y reparación de daños en esta zona del continente africano. En 2021, la tecnología de Bdeo permitió a Hollard agilizar más de 20.000 evaluaciones para sus clientes Bdeo, la scaleup especializada en Inteligencia Visual que permite optimizar y automatizar los procesos de las aseguradoras, continuará colaborando con Hollard Insurance Company con el objetivo de consolidarse en el mercado sudafricano.

Así, las dos empresas han iniciado una colaboración estratégica que permitirá agilizar todo el proceso de evaluación de siniestros de auto y de reparación de daños del grupo asegurador Hollard.

De este modo, gracias a la tecnología Visual FNOL de Bdeo, los asegurados de Hollard podrán reunir las evidencias necesarias, en caso de un siniestro de auto, mediante su solución de captura de imágenes y vídeos autoguiados y enviar la información a los asesores de Hollard en tiempo real para que realicen la evaluación a distancia.

Además, la tecnología Visual Estimate de Bdeo también permite realizar una estimación de los costes de los daños, facilitando a los evaluadores de Hollard generar informes y autorizar formalmente la reparación con mayor rapidez. En este sentido, en 2021, la tecnología Visual Intelligence de Bdeo permitió que Hollard Assessors pudiera agilizar más de 20.000 evaluaciones para sus clientes.

Según Arie de Ridder, Jefe de Siniestros de Hollard Insure, la división de seguros a corto plazo de Hollard “estamos encantados de habernos asociado con Bdeo para utilizar esta herramienta de evaluación de Inteligencia Artificial disruptiva en el mercado africano. Nos orgullece abrazar las mejoras tecnológicas, la innovación y la experimentación online manteniendo nuestros imperativos comerciales. Además, este producto beneficiará, en última instancia, a nuestros clientes y corredores mediante la prestación de unos estándares de servicio excepcionales. Seguimos comprometidos a impulsar la eficiencia en todas las unidades de negocio de Hollard Insure, las regiones y los corredores asociados".

Por su parte David Morris, Head of New Markets de Bdeo reconoce que "ambos equipos han trabajado estrechamente para examinar y calibrar todos los aspectos de la solución, con el fin de garantizar que Hollard pueda proporcionar un servicio eficiente tanto a los clientes como a los talleres de reparación”.

Asimismo, Julio Pernia, CEO y fundador de Bdeo asegura que “estamos encantados de ampliar formalmente la huella global de Bdeo a Sudáfrica. Esto confirma, una vez más, que las soluciones de Inteligencia Visual de Bdeo son una tecnología global que puede aplicarse a las peculiaridades de los mercados locales, permitiendo a las aseguradoras dar un gran salto en su eficiencia".

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.