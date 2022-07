Llega a España storemore, la empresa de alquiler de trasteros inteligentes y sostenibles y espacios cowork enfocado al ecommerce Comunicae

lunes, 11 de julio de 2022, 15:35 h (CET) Para particulares y profesionales, estas nuevas soluciones de almacenaje ofrecen la mejor experiencia de usuario del mercado en un entorno 100% digital y sostenible. Con sede en Alcobendas, storemore tiene entre sus planes a corto plazo expandirse a otros núcleos urbanos de la Comunidad de Madrid, incluida la capital; así como llevar sus servicios al resto de las principales ciudades de España storemore, startup de trasteros inteligentes y espacios cowork para empresas y particulares, ha llegado España. La empresa, que aspira a convertirse en el “Uber” del self storage, quiere ofrecer a sus clientes la solución de almacenaje y trasteros con la mejor experiencia de usuario del mercado a través de un entorno 100% digital y sostenible.

Además de su oferta de trasteros y minialmacenes, storemore se convierte en el primer gran coworking de Madrid centrado específicamente en el ecommerce. En este sentido, la startup ha identificado que este tipo de cliente tiene unas necesidades específicas que a veces son difíciles de cubrir, ya que además de requerir de un lugar de trabajo agradable, también necesita tener el inventario a mano, así como poder recibir y enviar en gran formato. Por eso storemore se presenta como la solución perfecta para ellos, ya que por un precio muy competitivo, los ecommerce tendrán en el mismo edificio un almacén que puede crecer a medida que lo hagan sus empresas.

Gracias a su apuesta por la tecnología, en esta nueva generación de trasteros inteligentes los usuarios hacen uso de cerraduras electrónicas, que no requieren llave y que funcionan mediante una aplicación móvil. Además, este sistema facilita su uso, ya que el cliente puede compartir fácilmente su trastero tanto con amigos familiares y/o empleados.

Junto a la tecnología, la sostenibilidad es otro de sus pilares principales. En este sentido, las instalaciones de storemore contarán con paneles fotovoltaicos e iluminación LED, lo que reduce significativamente el consumo, además de detectores de presencia para usar la luz artificial solo cuando se necesita y que supone un uso racional de la electricidad. También cuentan con puntos de recarga de vehículos eléctricos y fomentan la movilidad en motos, bicicletas y patinetes eléctricos para los empleados y clientes.

Además, aspira a ser la primera empresa de self storage de España en tener un centro con la certificación BREEAM Excellent, algo que es más habitual en edificios de oficinas o viviendas.

Con sede en Alcobendas, storemore tiene entre sus planes a corto plazo expandirse a otros núcleos urbanos de la Comunidad de Madrid, incluida la capital; así como llevar sus servicios al resto de las principales ciudades de España.

Sobre storemore

storemore, empresa líder en self-storage inteligente con sede en Madrid, ofrece una nueva generación de trasteros, almacenes y espacios de coworking. A través de un entorno sostenible y digitalizado, storemore busca desafiar el status quo para garantizar la experiencia del usuario a través de este tipo de servicios y productos.

Entre los numerosos servicios de storemore (disponibles los 365 días de año) destacan: acceso a través de app, reserva y contratación 100% digital, sistema de CCTV integral 24/7, protección contra incendios, recepción de paquetería, mudanzas, puntos de recarga para vehículos eléctricos, zonas de carga, descarga, aparcamientos, atención personalizada con venta de cajas y embalaje, entre otros. www.storemore.es.

