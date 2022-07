Estudios y pandemia, ¿cómo está la autoconfianza de los alumnos? Emprendedores de Hoy

lunes, 11 de julio de 2022, 13:08 h (CET)

Las marcas que ha dejado la pandemia en la salud mental de los estudiantes actuales son ampliamente conocidas y reconocidas. El impacto del confinamiento en los sectores más jóvenes de la sociedad ha sido devastador. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes involucrados no tuvo la oportunidad de acceder a servicios o caminos con especialistas, lo cual provocó una especie de aprensión sobre las consecuencias resultantes. Esto es especialmente cierto en el caso de los grandes números registrados por Docsity y la guía publicada a finales de abril.

El impacto de la pandemia en la salud mental de los estudiantes En general, la mayoría de los usuarios no pueden emprender un camino con un especialista, casi únicamente por razones económicas y falta de tiempo. Durante el Mes de Concientización sobre la Salud Mental (mayo de 2022), Docsity lanzó algunas iniciativas para abordar un tema tan delicado, tratando de ayudar a miles de estudiantes a identificar el malestar y borrar el tabú relacionado con los trastornos mentales de cualquier tipología. En concreto, Docsity recopiló datos de una encuesta realizada a estudiantes de 15 a 30 años de todo el mundo, destacando que para el 71 % de los usuarios la pandemia tuvo un impacto negativo en su salud mental y que cerca del 66 % de los sujetos no emprendió nunca un camino con un especialista, a pesar de la necesidad y el interés. Para más de dos tercios de los “no”, las razones son el tiempo y el dinero, a menudo entrelazados, lo que refleja la dificultad de superar algunas barreras, por un lado, y la falta de alternativas accesibles o de bajo coste por el otro.

Otro dato de sustancial importancia es el porcentaje de quienes han iniciado un camino individual de recuperación tras el periodo de pandemia: un 38 % de los usuarios. En detalle, el alta autocrítica y perfeccionismo (30 %) y la baja autoestima (28 %) fueron los temas en los que más se identificaron los estudiantes (de los cuales casi el 70 % están matriculados en la universidad). Como punto de partida positivo, más del 75 % de los entrevistados declararon que habían puesto en práctica los ejercicios propuestos por la guía y que se habían beneficiado de ellos, reconociéndose de manera bastante homogénea en los temas abordados.

Las pocas facilidades para acceder a recursos es uno de los principales problemas Los porcentajes señalados ofrecen algunos razonamientos psicosociales de considerable importancia, a partir de la edad: los grupos de jóvenes de la sociedad actual han expresado ampliamente el sufrimiento por la pandemia, o exacerbado a raíz de ella. La falta de tiempo y dinero hace que sea impracticable que aproximadamente uno de cada tres estudiantes comience un curso especializado, en ausencia de alternativas accesibles. Bajo una lente específica, este es precisamente el punto crítico de mayor atención: la falta de soluciones, por ejemplo en las universidades, o en la mayoría de las escuelas secundarias, de acceso facilitado a instalaciones y/o recursos para la salud mental de los estudiantes actuales.

Nunca se debe olvidar que los estudiantes y jóvenes de hoy son la clase trabajadora, ejecutiva y política de mañana. Como demostración de lo dicho, se encuentra la guía sobre autoconfianza publicada por Docsity, una herramienta gratuita y completamente accesible, descargada por más de diez mil usuarios y muy apreciada por la comunidad. El contenido redactado por expertos del sector, sobre salud mental, describe factores, características y riesgos y sigue un camino de análisis introspectivo al final del cual hay ejercicios y consejos para poner en práctica, si es necesario. Sin embargo, los autores aclararon que el contenido de ninguna manera reemplaza el trabajo de un especialista, ofreciendo ideas y consejos; lo que se especifica es, por tanto, fundamental si se interpreta a la luz del éxito que tuvo en términos de descarga.



