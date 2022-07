BJ Abogado, servicios de atención personalizada y asesoría de calidad para accidentes de tráfico Emprendedores de Hoy

lunes, 11 de julio de 2022, 13:03 h (CET)

Al cierre del año 2021, en España se produjeron 921 accidentes de tráfico mortales, acabando con la vida de 1.004 personas y resultando heridas otras 3.728, según datos emitidos por la Dirección General de Tráfico (DGT). Estos sucesos han aumentado su frecuencia y, dependiendo de la gravedad de los mismos, las personas afectadas se ven en la obligación de contactar con un abogado en accidente de tráfico.

En este sentido, en Sevilla, el bufete BJ Abogado cuenta con un equipo especializado en casos relacionados con incidentes automovilísticos.

¿En qué casos se debe contratar a un abogado después de un accidente de tráfico? Los litigios en casos de accidentes de tráfico pueden resultar complicados, ya que la reclamación de una indemnización exige mucho conocimiento y experiencia. En el ámbito legal, existen distintas opciones para llevar a cabo una compensación. En primer lugar, está la vía extrajudicial, mediante la cual el abogado trata de llegar a un acuerdo con la compañía aseguradora para conseguir un pago por los daños sufridos. En caso de no llegar a un acuerdo por la indemnización, se procede a una demanda por la vía judicial a través de un proceso penal. Las personas lesionadas pueden presentar una petición para recuperar los gastos asociados a la propiedad y a los costes médicos.

Cuando las aseguradoras intentan reducir estos gastos o no quieren indemnizar, los casos pueden tener un procedimiento judicial largo. Para la defensa de los intereses del cliente, es fundamental estar bien asesorado por un abogado en accidentes de tráfico con experiencia.

¿Por qué BJ Abogado es una de las opciones recomendadas para contratar en caso de accidentes de tráfico? En un accidente de tráfico pueden presentarse diversas situaciones, es por ello que el despacho BJ Abogado ofrece asesoría para conseguir un resultado exitoso. Con 17 años de experiencia, más de 1.763 casos concluidos, de los cuales el 94 % han ganado, este bufete se diferencia del resto porque asesora exclusivamente aquellos procesos en los que se pueden conseguir objetivos favorables para los clientes.

El despacho cuenta con un equipo de especialistas en accidentes de gravedad dirigido por letrados de reconocido prestigio y por doctores especializados en medicina general y forense. Esta experiencia les permite asesorar en temas como denuncias, baremación del daño corporal y ejecución de títulos de cuantía máxima.

Además, ofrecen una atención personalizada y de alta calidad a través de un trato directo con el cliente. Esto hace que la relación se base en la confianza y la transparencia.

Hoy en día, un accidente de tráfico puede tener implicaciones graves, por lo que contratar a un profesional del despacho BJ Abogado permite gozar de asistencia desde el primer momento y obtener compensaciones justas.



