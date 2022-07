ZD Zero Defects, una ropa íntima tan agradable que parece una segunda piel Emprendedores de Hoy

lunes, 11 de julio de 2022, 12:53 h (CET)

Los materiales utilizados en la ropa íntima femenina o masculina deben garantizar la comodidad de las personas. Si bien el factor estético es importante en este tipo de prendas, las características de su confección son una prioridad, ya que visten el cuerpo y protegen zonas bastante sensibles. Por este motivo, diseñadores y compañías especializadas se han preocupado por explorar nuevos tejidos y metodologías de fabricación que aporten comodidad y belleza.

En este sentido, ZD Zero Defects es una compañía con más de un siglo en el mercado, reconocida por confeccionar ropa intima mujer y hombre tan agradable que parece una segunda piel. Para lograr este nivel de sofisticación en sus prendas, sus diseñadores han explorado las cualidades del hilo de soja y las han aplicado a piezas de lencería únicas.

Un material revolucionario que brinda comodidad El hilo de soja es un tejido ecológico que se extrae de la proteina de la planta de soja y se utiliza para crear ropa sostenible. ZD Zero Defects utiliza este material en sus prendas íntimas, teniendo en cuenta su gran poder de absorción, que ayuda a mantener la frescura de la prenda durante más tiempo. Este tejido se caracteriza por sus propiedades antibacterianas y fungicidas, cosa que previene infecciones y alergias. Además, cuenta con un efecto desodorante que favorece la eliminación de olores corporales y proporciona confort.

Las prendas íntimas confeccionadas por esta compañía también incorporan un escudo termorregulador, que ayuda a mantener la piel siempre seca y con la temperatura adecuada, permitiendo una sensación mucho más suave al tacto. ZD Zero Defects fabrica con hilo de soja diferentes modelos de calzoncillos, calcetines, bragas, culotes, tangas y camisetas interiores, entre otros productos.

Una alternativa sostenible en la industria textil El uso de este material se enmarca en una iniciativa de la compañía, que busca estimular el consumo de moda sostenible, apoyando la producción local, ya que ZD Zero Defects confecciona de forma artesanal en su fábrica de Mataró (Barcelona) desde 1920. Por tanto, esta propuesta también contempla el diseño de cadenas de logística que disminuyan la huella de carbono resultante del transporte de mercancías. Por este motivo, se preocupan porque sus productos cuenten con un sello de kilómetro 0. El hilo de soja es 100 % biodegradable. Esto supone un respiro en la crisis de desechos textiles que afecta a diferentes territorios a lo largo y ancho del planeta.

ZD Zero Defects soporta su sello de calidad en una trayectoria de más de 100 años en la confección y comercialización de ropa íntima para mujer y hombre. Aquellas personas interesadas en adquirir cualquiera de sus prendas, solo deben consultar la tienda virtual de la compañía y escoger el producto que más se ajuste a sus gustos y necesidades.



