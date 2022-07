Tecnología ¿Un medio o un fin? ¿Los humanos se pierden o se encuentran?

¿Uno se pierde y distancia con la tecnología? ¿O la utiliza su desarrollo y cohesión con otras personas hacia metas comunes? BeValue, empresa internacional referente en el desarrollo y cohesión de líderes y equipos lanza The Human Solution con el objetivo de digitalizar para humanizar. La tecnología al servicio del desarrollo y de la cohesión humana. No al revés. La exitosa psicóloga y coach de altos ejecutivos y deportistas de élite, María Gilabert, vuelve a sorprendernos ¿Quién no ha teletrabajado alguna vez? ¿O se ha sentido solo en algún momento?

El 80% de las empresas ya ofrece a sus empleados la opción de trabajo híbrido (presencial y remoto) y, el 16%, teletrabajo al 100%.

El 85% de los directivos cree que tener equipos con trabajadores remotos se convertirá en la nueva norma. El 74% de los trabajadores dice que tener la opción de trabajar de forma remota los haría menos propensos a dejar una empresa

El teletrabajo tiene muchos beneficios pero, al mismo tiempo, presenta los siguientes desafíos:

- El 22% afirma tener dificultades para desconectar del trabajo después de su jornada

- 19% afirma sentir soledad

- 21% indican que se encuentran con desafíos para una buena comunicación y colaboración

Nuevas situaciones conllevan nuevos retos. Urge humanizar el liderazgo e innovar en la gestión, el desarrollo y la cohesión de personas.

María Gilabert, psicóloga, coach y conferenciante internacional referente en Europa y fundadora de la empresa BeValue, apuesta por “Digitalizar para Humanizar”.

Gilabert, creativa y comunicativa por naturaleza, apasionada por el cerebro humano y las personas, ha unido su experiencia ejecutiva y deportiva, junto a la tecnología de última generación, creando junto a su equipo y partners, The Human Solution. Programa híbrido (presencial y digital) de formación, desarrollo y cohesión de personas con el objetivo de dar solución a las necesidades actuales que presentan los líderes y equipos en las empresas.

Innovación para adaptarnos a las nuevas maneras de comunicarnos, desarrollar habilidades, liderar, relacionarnos y cohesionarnos como equipos consiguiendo un alto rendimiento y bienestar.

“BeValue ha tokenizado los programas de desarrollo de habilidades, utilizando big data, data analytics, people analytics… todo ello, a través de la gamificación. Desarrollarse, comunicarse y cohesionarse será retador y divertido. Conversación continua sobre el desempeño a través del refuerzo positivo, retos, reconocimiento, guía, feedback al instante e incentivos ágiles gracias a The Human Solution.”

El trabajo remoto ha venido para quedarse y, los humanos, necesitan estar en contacto. Hay que reinventarse.

María Gilabert, a lo largo de sus más de 15 años de experiencia trabajando la mente con importantes directivos y equipos en empresas como Microsoft, Deloitte o Hesperia, así como con deportistas de élite como la nadadora, 4 veces Olímpica, Erika Villaécija., encuentra dos importantes retos que afrontar:

La distancia física del trabajo híbrido o remoto que se está implementando en las empresas provoca, en muchos casos, distancia emocional. Falta de comunicación, errores de interpretación, disminución de sentimiento de pertenencia y cohesión de equipo, etc. Las personas necesitamos estar conectadas. Y conectadas no quiere decir poniendo “likes” a fotos o posts o realizando muchas reuniones por Teams o Zoom, sino desarrollándonos hacia unos objetivos comunes, acompañando a un cambio en la cultura de la empresa y creando más cohesión que nunca. Falta de datos medibles (KPI), entrenamiento y seguimiento en el desarrollo de habilidades. Después de asistir a un curso, workshop, conferencia, leer un libro o realizar un programa de formación, por muy “chutado” o motivado que uno salga, en muchos casos no se realizan cambios sostenibles. El cerebro, a la que deja de tener esos estímulos externos (el curso, libro o conferencia), “vuelve a las andadas”. Es decir, a su forma inconsciente y automática de interpretar, sentir y actuar. Para que realmente se produzcan cambios sostenibles hay que poder medir y entrenar esos avances.

Primero hay que definir bien las competencias ya que una persona puede creer ser muy empática, y sin embargo, su equipo no sentirse comprendido. Así mismo sucede con la comunicación, una persona cree haber comunicado y su interlocutor puede percibir que no se ha comunicado o que no le queda claro el mensaje. Falta en la alineación de la definición de competencias, no sólo en cuanto a descripción sino a detallar las conductas que confirman el desarrollo de cada competencia, de manera que tod@s las puedan identificar fácilmente, medir y dar/recibir feedback a tiempo real.

Igual que es importante cuidar y entrenar físicamente el cuerpo a través del ejercicio físico, las posturas corporales o la alimentación… ¡La mente también!

Retarse hacia objetivos comunes con un plan de acción, conductas definidas e indicadores de medición concretos para poder comunicarnos eficazmente y caminae hacia una misma dirección.

The Human Solution ha llegado para solucionar estos GAPS. No se trata sólo de digitalizar, sino de utilizar la tecnología como medio para el fin de humanizar. Conectar, desarrollar, entrenar y cohesionar a las personas.

“Es clave acompañar a las empresas a un cambio en el foco y la cultura. Foco en las personas. Cultura basada en el desarrollo del potencial de las personas, la integración de la diversidad y la cohesión de equipos. La tecnología como medio, no como fin. No hay que perder de vista que los resultados que tanto se buscan (y en ocasiones obtienen) nacen del potencial y cohesión como humanos.”

¿Cuántas veces alguien está sentado delante de una persona que muestra más interés por su teléfono móvil que por quién tiene justo delante? En muchos casos, las personas se pierden en la tecnología. Aleja en vez de acercar. Es un canal donde muchas personas se evaden, e incluso se enganchan. La búsqueda inconsciente del refuerzo inmediato se vuelve un círculo vicioso y adictivo. Al conseguir ese refuerzo inmediato aumentan los niveles de dopamina en el cerebro generando una sensación instantánea de bienestar que provoca que la persona vuelva a buscar más y más estímulos para obtener ese refuerzo inmediato, cayendo en la trampa de la adicción y sintiendo ansiedad y estrés la mayor parte del tiempo en busca de la ansiada dopamina). Por lo tanto, en muchos casos la tecnología dificulta la gestión de emociones y genera distancia entre personas. Hay que darle la vuelta a la situación.

La estimulación está bien (ciertos niveles de dopamina generan motivación), pero la sobreestimulación puede provocar consecuencias peores (exceso de dopamina puede generar adicción e incluso activar ciertos trastornos mentales como la manía, el trastorno bipolar o la esquizofrenia). Además, la estimulación sin dirección ni objetivos comunes, tampoco es muy útil ni adaptativa. Es similar a correr como pollos sin cabeza.

Y, ¡ojo! Que esto sólo acaba de empezar, las nuevas generaciones suben con muchos conocimientos y habilidades tecnológicas pero, en muchas ocasiones, con serios problemas psicológicos, emocionales y falta de desarrollo de "soft skills".

BeValue, a pesar de encontrarse, en más de una ocasión, comentarios como “Lo que hacéis es demasiado innovador”, continua con su misión de humanizar las empresas y el deporte, con sedes en Miami y en Barcelona, ciudades estratégicas para continuar con el foco y desarrollo de líderes y equipos en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos.

Y es que la historia es muy sabia, Séneca ya lo advertía: “Si uno quiere llegar rápido, que vaya solo. Si quiere llegar lejos, que vaya acompañado.”

El pasado y el futuro se unen en este instante. El presente.

Si la vida cambia, los humanos también. Adaptarse o morir.

The Human Solution.