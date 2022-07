El estilo de vida keto, por Tienda Keto Emprendedores de Hoy

lunes, 11 de julio de 2022, 12:50 h (CET)

La gran mayoría de las personas asocia las palabras keto o cetogénico con un plan de dieta. No obstante, el estilo de vida keto va más allá de eso. Conduce a internalizar pautas y rutinas encaminadas a conseguir un bienestar integral. No solo por algunos meses o simplemente para perder kilos, sino que se convierte en una forma de vida por elección personal.

Para ayudar a las personas que desean introducirse en el mundo keto, nació la Tienda Keto online en España. Un sitio donde encontrar productos keto de excelente calidad, recetas verificadas para realizar en casa y un blog con artículos para aprender más sobre el estilo de vida keto.

Claves para adoptar un estilo de vida keto Tener un estilo de vida keto es saludable siempre y cuando se siga de manera correcta. Esto no es tarea complicada, ya que reúne los requisitos básicos para ello: es adaptable a la vida social, equilibrado y accesible.

A lo largo de los años, se ha comprobado que la dieta keto es efectiva y mejora la salud de muchas personas. No solo tiene una influencia positiva en el metabolismo y el rendimiento físico, sino que, según estudios, también protege contra ciertas enfermedades degenerativas.

Pero llevar un estilo de vida keto implica un cambio completo de hábitos, a todo nivel. Si bien la alimentación debe ser priorizada, conocer el cuerpo es vital para adoptarlo. Es fundamental conocer su funcionamiento y cómo es afectado por cada alimento consumido. También debe considerarse la importancia del ejercicio físico y, por supuesto, la tranquilidad mental. Llenar la mente de pensamientos positivos, descansar lo suficiente y reducir el estrés, son aspectos que contribuirán a este estilo de vida.

Tienda Keto online en España La Tienda Keto pone a disposición de los ciudadanos españoles un amplio catálogo de productos keto de diferentes marcas, que mayoritariamente traen del norte de Europa, donde los productos sin azúcar y bajos en carbohidratos ya llevan un largo recorrido y cuentan con una excelente calidad.

La característica principal de estos productos es que tienen un bajo impacto glucémico. Esto les hace aptos para toda la familia, en especial para prediabéticos, diabéticos y personas que buscan reducir el consumo de azúcar y carbohidratos.

Su catálogo se subdivide en varias categorías keto: panadería, arroz, pasta, chocolatería, snacks, salsas, cremas, preparados para hornear y packs. Esta última es una de las más demandadas, ya que hay packs que ayudan a simplificar el proceso de sustitución de los principales productos (azúcar por eritritol, harina de trigo por harina keto, chocolate con azúcar por chocolate sin hidratos ni azúcar, etc.) Además, también disponen de productos veganos, ecológicos y sin gluten. Todo lo necesario para vivir el placer de comer sin culpa.

Tienda Keto contribuye con las personas que desean comenzar un estilo de vida keto, ofreciendo productos sin azúcar y bajos en carbohidratos, ideales para adaptarse a los nuevos hábitos alimenticios. Ahora han llegado también a Canarias, donde es posible conseguir su catálogo completo de productos.



