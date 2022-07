Paccari: La vuelta al mundo con aroma a chocolate justo en el día mundial del cacao Comunicae

lunes, 11 de julio de 2022, 13:59 h (CET) Más allá de la producción de un buen chocolate, son necesarias políticas de comercio justo para los productores y delicada atención al medio ambiente para así continuar deleitando al mundo de uno de los sabores favoritos de todos, como lo hace la ecuatoriana Paccari. El chocolate ecuatoriano se une al belga y suizo, los favoritos del mundo, por su producción de aroma fino y gran calidad de su grano. Ecuador es el mayor exportador de cacao fino de aroma del mundo con 63% de la producción mundial Desde el 2010, la Organización Internacional de Productores de Cacao celebra cada 7 de julio el Día Mundial del Cacao, con el propósito de honrar las propiedades y beneficios de este delicioso alimento. Muchos países se visten de un aroma único a cacao, donde se destacan por su grano, proceso de producción y tonalidades, aromas y sabores aportados al producto final: el chocolate. La lista donde se reúnen todas estas cualidades es liderada por Ecuador, principalmente por sus procesos de retribución a sus productores, siendo impulsado este cambio por marcas como Paccari, colocando al productor local como protagonista.

Sin irnos más lejos, conocer un poco más sobre el cacao a nivel mundial. La mayor parte de registros históricos sostienen que la domesticación del cacao se produjo aproximadamente hace unos 2.000 años A.C. en Mesoamérica, entre México, Guatemala y Honduras.

En 1585, el primer cargamento de cacao en grano llegó a la Península Ibérica de la Nueva España, iniciando el comercio de cacao, el establecimiento de las primeras tiendas de chocolate y una era de creciente demanda de este fruto para el nuevo mundo.

Si bien este alimento proviene originalmente de América Central, hoy en día, casi el 70% del cacao mundial se cultiva en África. En 2020/2021, la producción de granos de cacao en ese continente se estimó en unos cuatro millones de toneladas métricas, de las que, alrededor de 2,2 millones se produjeron en Costa de Marfil. Sin embargo, según el Barómetro del Cacao, elaborado por una red de ONG’s que defienden el comercio justo, la falta de retribución adecuada en el modelo de negocios del Cacao, en esta zona, refleja niveles similares a los de la esclavitud. De igual forma, la deforestación extensiva de la zona, el trabajo infantil y otras transgresiones de los derechos humanos y laborales, y la falta de transparencia y rendición de cuentas son de los principales desafíos que impiden establecer un modelo de negocios sostenible.

Pero, del otro lado del mundo, la producción ha ido en aumento. Países como Ecuador han alcanzado un estimado de 365 mil toneladas en el año de cosecha para 2020/2021 siendo el mayor productor de cacao en Latinoamérica. Además, las condiciones para los agricultores son mucho mejores, siendo pioneras de estas transformaciones empresas como Paccari.

“Lo que queríamos era cambiar la estructura, del esclavismo al humanismo, en la industria. Hay empresas que producen chocolate que tienen un costo de venta tres veces más bajo que el costo de producción. Eso no puede ser posible, por eso, siempre hemos entablado una relación directa con alrededor de 4.000 agricultores de pequeña escala, quienes reciben por su compromiso un precio superior, que incluso puede llegar a triplicar sus ingresos”, sostiene Santiago Peralta, fundador de la compañía.

Y es que, si se habla de una barra de chocolate de buena calidad, se habla de barras elaboradas con cacao fino de aroma proveniente del Ecuador, de donde proviene el 63% del cacao exportado de este estilo. Santiago Peralta menciona que, “muchos pensaban que estábamos locos cuando empezamos a pagar el doble a los agricultores por el cacao, pero no se dieron cuenta que era una inversión a largo plazo. Lo que buscábamos era concienciar a los productores sobre la importancia de lo que hacían. Gracias a esto, la producción se disparó y la calidad del cacao se potenció”.

Justamente, el mercado mundial de procesamiento de cacao se valoró en alrededor de 12.400 millones de dólares en 2020 y se prevé que alcance los 14.600 millones de dólares para 2027. Un buen negocio en el que el Ecuador toma protagonismo.

Hoy en día, el país no solo exporta la materia prima, sino que también produce el “mejor chocolate del mundo”, así lo avalan los casi 400 premios que ha logrado Paccari en los últimos años, incluidos los International Chocolate Awards, la única competencia internacional de chocolate fino totalmente independiente del mundo, a cargo de un grupo de socios con sede en el Reino Unido, Italia y EE. UU., con años de experiencia en la degustación y evaluación de chocolate.

Así, la historia del origen del cacao se conecta, en la actualidad, con el chocolate ecuatoriano, sumándose a los grandes clásicos de la historia: el chocolate belga y el suizo.

Sobre Paccari

Paccari es un chocolate orgánico, único por su proceso de producción sostenible del cacao y otros productos como frutas, hierbas aromáticas, flores y especies, cultivadas bajo procesos orgánicos y biodinámicos, en fincas certificadas. Su modelo de negocio denominado “del árbol a la barra” cultiva una relación directa con alrededor de cuatro mil agricultores de pequeña escala, responsables de cuidar la biodiversidad y la calidad de los productos, compromiso que recibe un precio justo. Está presente en más de 40 mercados alrededor del mundo y ha recibido más de 300 premios por la calidad y características únicas de sus productos, entre los que destacan: oro, plata y bronce obtenidos en las últimas nueve ediciones de los International Chocolate Awards.

