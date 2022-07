Arson Metering presenta "La Solución GasCity" para digitalizar las redes de Gas Comunicae

lunes, 11 de julio de 2022, 13:43 h (CET) La solución utiliza tecnología LoRaWAN y permite la gestión integral para la distribución de Gas Arson Metering ha desarrollado La solución GasCity, el sistema de telelectura de contadores de gas que ha desarrollado con tecnología LoRaWAN. Esta solución permite a las empresas distribuidoras digitalizar la gestión global de la red de suministro de gas y obtener importantes mejoras en seguridad y rendimiento de las instalaciones. Por ejemplo, la posibilidad de cerrar de forma automática e inmediata una válvula en un domicilio para cortar el suministro ante una fuga o anomalía detectada.

Gracias a este sistema se puede tener visibilidad en remoto de todo lo que ocurre en la red, desde consumos anómalos hasta averías o fugas, y actuar frente a ellas, proporcionando mayor seguridad y más servicios a las personas usuarias, que pueden recibir avisos y conocer en todo momento sus consumos. A través del análisis de los datos se pueden detectar puntos de mejora, rentabilizar más los recursos e impulsar el ahorro energético.

La ventaja que ofrece la tecnología LoRaWAN en estas instalaciones es su amplio alcance combinada con una muy baja potencia, lo que la hace idónea para las aplicaciones del Internet de las Cosas, IoT. Basándose en esta tecnología Arson Metering ha creado un sistema específico para las instalaciones de telelectura de gas que es capaz de superar todas las barreras técnicas.

La Solución GasCity no necesita conexiones eléctricas ni de banda ancha y tiene un gasto energético ultra mínimo, por lo que ofrece unas comunicaciones estables y fiables en todo momento. El sistema permite obtener el 100% de los datos de los contadores de gas y de todos los fabricantes, aunque estén en ubicaciones muy poco accesibles. Esto significa que se recogen a diario los datos enviados por los contadores como índices, alarmas,etc.

La solucion consta de herramientas para facilitar la instalación, una red fija de dispositivos, y una plataforma de análisis de datos y gestión integral de toda la red. Todo el funcionamiento se chequea y monitoriza en el Centro de Control de Datos de Arson Metering y el Centro de Control de la distribuidora, donde se hace el seguimiento del estado de las instalaciones y se procesa la información más relevante. El equipo de Arson Metering acompaña desde el inicio a las empresas distribuidoras de gas en el despliegue de la telelectura y en la instalación, aportando su especialización también en la analítica de los datos.

La solución está preparada para integrar múltiples dispositivos, con entradas para todos los elementos de medición necesarios para la gestión integral de la red de gas: contadores, sensores, correctores de volumen, etc. Así, se pueden incluir sensores de metano y/o de monóxido de carbono en los domicilios para detectar posibles fugas de gas o malas combustiones en las calderas y mejoras la gestión interna, como por ejemplo, integrar sensores en los depósitos de gas que indiquen su nivel para poder rentabilizar los viajes y organizar de forma óptima el transporte y la recarga.

El sistema de Arson Metering está funcionando con éxito desde hace más de dos años en dos proyectos de gestión inteligente del suministro de gas y desde hace casi una década en la gestión del agua. En Bizkaia cuenta con dos instalaciones realizadas en colaboración con Nortegas, el Ente Vasco de la Energía y los ayuntamientos de Ugao-Miraballes y Alonsótegi.

En Ugao-Miraballes se llevó a cabo un primer proyecto de digitalización integrando 1.000 contadores y elementos de sensórica, que tuvo continuidad posteriormente en Alonsótegi en una instalación con más de 750 contadores.

Con los buenos resultados obtenidos, Arson Metering ha completado las funcionalidades de todo el sistema para que las empresas gestoras digitalicen todo su ciclo de gestión y lo ha paquetizado en su “Solución GasCity”.

Fuente: Spb_servicios periodísticos Bilbao

