Los artistas españoles por los que invertir en arte en 2022 Emprendedores de Hoy

lunes, 11 de julio de 2022, 12:23 h (CET)

En este contexto actual de 2022 en el que la inflación, la guerra y la subida de tipos de interés marca el día a día de la sociedad, se hace muy complejo encontrar alternativas de inversión sólidas y la inversión en arte contemporáneo se muestra en este sentido como una gran solución. Por ello, se ha realizado un análisis del mercado para dilucidar cuáles serán los artistas con más potencial que se pueden adquirir en este 2022.

Carlos Blanco Artero Muy influido por artistas de vanguardia, como Picasso, y por artistas posmodernos, como George Condo, este artista español con proyección internacional se presenta como una de las alternativas de inversión más sólidas del mercado de los últimos años. Habiendo triplicado su valor desde 2019, este artista presenta un crecimiento exponencial tanto en el número de grandes coleccionistas (por ejemplo Ricard Magides y Chiu Chien Chang) interesados en su trabajo, como de todo tipo de público comprador, al poseer un tipo de arte transversal que gusta a todos los tipos de público, y contar con una excelencia técnica que le ha permitido obtener el reconocimiento de instituciones y críticos a nivel internacional (ECC-Bienal de Venecia, MUSARCO, Carrousel del Louvre, Bienal de Florencia).

Xavi Ceerre Con gran influencia de los informalistas europeos de mediados del siglo XX (grupo CoBra, tachismo francés) en su trabajo, este artista que acaba de entrar en la media carrera presenta un potencial soberbio. Su valor se ha duplicado en los últimos dos años y tiene el potencial para seguir creciendo con bastante fuerza en valor, debido a la alta demanda que poseen sus piezas y a la buena validación curricular que está obteniendo con sus últimas apariciones en ferias de buen nivel en mercado español como Estampa o Urvanity. Lo que más destaca de su trabajo es la gran investigación que aplica a la metodología de trabajo y la complejidad del objetivo que se propone con su obra (“la búsqueda de la estética antes de la domesticación a la que nos someten nuestras respectivas culturas”).

Ikella Alonso Este artista de media carrera fue uno de los últimos con los que trabajó Evelyn Botella, galerista de referencia en España en los años 2000. Con sus últimas series de Paisajes Planeados el artista está viendo como su valor se revaloriza de forma consistente (por dos en los últimos años), apuntando no solo a duplicar su valor en los próximos años, sino a superar dicha cota, pues no necesitará validaciones adicionales de CV por el track record que ya atesora en este sentido (más de 50 críticos de arte han escrito ya sobre él). Apuesta de largo plazo con un equilibrio muy bueno entre solidez, rigor y potencial.

Para explorar los datos y estadísticas que sostienen este análisis de artistas como inversión, se pueden investigar en el mercado cotizado de arte, donde también se podrá contrastar con otras alternativas de inversión en arte contemporáneo.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.