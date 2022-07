Las ventajas de reformar un piso en verano, con Villa VS Emprendedores de Hoy

lunes, 11 de julio de 2022, 12:20 h (CET) Con el verano, llegan las vacaciones para muchas personas, pero a su vez, gracias a su clima seco y caluroso, esta también es la mejor estación para emprender un proyecto de reforma en cualquier piso o vivienda, ya que los materiales utilizados en estos trabajos se secan mucho más rápido, lo que reduce los tiempos de ejecución.

Para llevar a cabo estos trabajos, no obstante, es necesario contar con el apoyo de un equipo profesional en este ámbito, cuyos servicios garanticen un trabajo efectivo y funcional. En este sentido, Villa VS es una de las opciones en este sector cuyos servicios se caracterizan por su profesionalismo y calidad, con los cuales se puede aprovechar las vacaciones de verano para llevar a cabo cualquier proyecto de reforma en el piso.

Ideas para reformar el piso durante el verano con Villa VS Durante el verano, casi cualquier trabajo de reforma se puede hacer más rápidamente, y se puede optimizar mediante jornadas más largas de trabajo, de ser necesario, ya que los días tienen muchas más horas de luz durante esta estación. Algunas reformas en particular encajan a la perfección con estas ventajas, como la reforma, por ejemplo, de baños y cocinas, estancias que son necesarias en el día a día, pero que se pueden intervenir durante las vacaciones de verano para evitar molestias y acelerar la ejecución del trabajo.

Otra buena opción es la reforma de puertas y ventanas, ya que, con el frío del invierno, esta intervención sería impensable por la incomodidad que implicaría, sin embargo, con el calor veraniego, resulta mucho más accesible sustituir estos elementos. Otra idea recomendada es pintar las paredes, ya que el clima favorece el secado y brillo de la pintura, lo que ofrece realce a sus interiores.

Todos estos trabajos resultan mucho más fáciles y efectivos con el apoyo de profesionales como los de Villa VS, un equipo técnico y profesional para llevarlas a cabo con éxito.

Un buen apoyo para llevar a cabo reformas en cualquier piso Ubicada en la ciudad de Barcelona, Villa VS es una empresa especializada en las reformas y restauraciones en el hogar. Cada año lleva a cabo la renovación de alrededor de 100 hogares en esta ciudad, lo que le da una profunda experiencia en cuanto a este tipo de proyectos. Todos sus trabajos se llevan a cabo bajo la modalidad llave en mano, es decir, que el cliente recibe el trabajo completamente finalizado.

Sus servicios abarcan la gestión completa de cada reforma, desde su concepción inicial, pasando posteriormente por su ejecución, tanto en relación con los trabajos como en cuanto a la tramitación de los permisos y documentación requerida, hasta la finalización y entrega de la reforma. Los presupuestos preliminares son totalmente gratuitos y, además, cada reforma cuenta con una garantía de 3 años, y de hasta 10 años en el caso de revestimientos. Todo esto, con el objetivo de satisfacer las expectativas y hacer realidad los proyectos de sus clientes.



