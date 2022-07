Cada vez más estudiantes eligen cursar estudios superiores de producción musical Emprendedores de Hoy

lunes, 11 de julio de 2022, 12:09 h (CET)

Carles Reixach, director de la Escuela de Música Avanzada y Sonido EUMES declaró que cada vez más estudiantes están eligiendo cursar estudios superiores de producción musical. Según Reixach, varios elementos están favoreciendo la tendencia que está haciendo que las nuevas generaciones se estén inclinando por adquirir conocimientos profesionales de música.

El cuerpo académico de EUMES está observando este comportamiento en una mayor demanda de solicitudes para participar en sus cursos presenciales y online. Reixach dice que, particularmente, lo están observando en su programa de 3 años de Producción Musical, donde el creciente alumnado se ha hecho más evidente.

Ventajas de la profesionalización de los estudios de música EUMES es una institución de música avanzada y de sonido que se ha especializado en la Formación Superior de Música Electrónica y Producción. En su catálogo de cursos figuran la Producción con Ableton Live, Mezcla y Mastering, cursos para DJ de Club y para Songwriting. Sin embargo, una de sus formaciones más requeridas es el Diploma en Música Avanzada y Sonido.

Una de las razones que encuentra Carles en el incremento de esta demanda es la solidez de la oferta de EUMES en la formación. Recordó que el cuerpo docente de la institución está conformado por músicos profesionales y experimentados que están activos en la industria. Esto garantiza que se trata de profesores que pueden transmitir las nuevas tendencias y metodologías que están en boga.

Otro elemento atractivo para los jóvenes es la posibilidad de obtener un diploma en Música Avanzada y Sonido, el primero en su categoría en Girona. Se trata de un certificado que, además, es reconocido oficialmente por la Fundación Universidad de Girona como un diploma de especialización. Además, los estudiantes que finalicen el curso de 3 años tienen la opción de cursar un cuarto año en la University Of West London, consiguiendo de esta manera una doble titulación como músico profesional.

Adiós a la música autodidacta El incremento de la demanda de formación musical está relacionado con las mayores posibilidades de proyectarse como profesional. Reixach dice que el auge de las redes sociales brinda a los músicos la posibilidad de mostrar sus trabajos sin la necesidad de intermediarios. Sin embargo, nadie quiere exponerse como un aprendiz o autodidacta en un mercado cada vez más crítico y exigente.

No solo eso. La demanda de músicos profesionales en ámbitos como la industria de los juegos virtuales también ha convertido este oficio en una carrera productiva. La música es igual de importante como componente en el desarrollo de estrategias de marketing. La producción de cortinas y jingles también se está encargando a profesionales mejor formados y con credenciales.

Ahora, con la posibilidad de estudios reglados como los que ofrece EUMES, las nuevas generaciones de músicos disponen de opciones para diplomarse. Reixach destaca que también están los cursos de corta duración para desarrollar y explorar conocimientos específicos. Agrega que cualquiera de los programas ofrece al estudiante la posibilidad de participar en masterclass con destacados productores de talla mundial.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Digitalización de las empresas con Vandelay, una agencia marketing digital en Barcelona Cada vez más estudiantes eligen cursar estudios superiores de producción musical 3digits renueva su compromiso con WatchGuard Idonia facilita la interacción y optimiza la atención primaria y especializada Fernando Miralles lanza una formación para revolucionar la educación en comunicación