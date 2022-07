¿Qué es la criptomoneda USDC? Se encuentra vinculada a una divisa con fuerza la cual es el dólar de Estados Unidos Redacción

lunes, 11 de julio de 2022, 12:57 h (CET) Básicamente se trata de un cripto activo o stablecoin de precio equilibrado, cuyo valor está anclado al dólar americano, el cual le hace respaldo y se encuentra resguardado en una cuenta de banco. Esto garantiza que siempre se pueda cambiar 1 USDC por un dólar estadounidense, dándole un precio siempre estable.

El USD Coin es una moneda digital de Ethereum por lo que puede ser guardada en billeteras compatible con esta criptodivisa. El USDC se encuentra vinculada a una divisa con fuerza la cual es el dólar de Estados Unidos, fue desarrollada por el consorcio center y se lanzó al mercado en septiembre del 2018.

¿Cuál es la relación del USDC con Ethereum?

Como es bien sabido, la USD coin es una moneda digital estable y este tipo de criptomonedas son tokens de Ethereum, su propósito es mantener un valor equilibrado, incluso si el ETH cambia. Esta moneda se creó en la blockchain de Ethereum y se complementa bien con ERC-20 lo que garantiza transferencias inmediatas, también garantiza la seguridad de Ethereum durante su almacenamiento.

Otra de las principales razones por las que la USDC se desarrolló con la tecnología de blockchain de ETH es por el estatus que tiene la plataforma como una de las líderes en el mercado respecto a la seguridad y la reputación entre los desarrolladores.

Además, al ser un token ERC-20 las transacciones entre dos billeteras de ETH se pueden realizar a cualquier hora del día, en la cantidad que se necesite y con gran rapidez haciéndola una de las operaciones más sencillas, expeditas y confiables del mercado.

¿Cómo funciona la Crypto USDC?

Su funcionamiento se basa en el intercambio 1:1 con el dólar de Estados Unidos, básicamente se trata de cambiar 1 USDC por un USD. Lo primero que se debe hacer es crear una cuenta en la plataforma Circle, demostrar la identidad y luego asociar una cuenta de banco. Ya dentro, la plataforma le permite al usuario realizar algunas operaciones como:

Convertir el dólar estadounidense en token, usar el USDC para retirar dinero en efectivo en cajeros, transferir USD coin a cualquier cuenta ETH compatible con el sistema ERC-20 y depositar USDC desde una cartera ETH.

Adquirir USDC en los mercados secundarios es muy sencillo, tan fácil como lo puede ser cualquier criptomoneda, lo puedes hacer a través de un mercado regulado. Recuerda que el USD coin es un token ERC -20 y la puedes usar en la mayoría de las aplicaciones que permitan el estándar.

Lo mejor de todo es que la plataforma Circleno cobra comisiones por convertir en token el dólar o por el uso de sus servicios, eso sí, en caso de transferencias falsas o rechazadas si cobra 50 dólares de comisión.

¿Qué precio tiene la criptomoneda USDC en la actualidad?

Si quieres enterarte del precio actualizado de la USDC y otros tokens de la plataforma ETH puedes mirarlo a través de KuCoin, una página web que se actualiza constantemente y cumple con todos los protocolos de seguridad en las transacciones de criptodivisas.

¿Qué futuro tiene la criptodivisa USD Coin en el mercado?

No cabe duda de que la USDC se ha construido con rapidez dentro del ecosistema de las stablecoin como una de las más grandes del mundo. Ella ha capitalizado el mercado con una cantidad de más de 25 mil millones de dólares. Por tanto, es un cripto activo en el cual se puede invertir, especialmente si tienes en cuenta ventajas como estas:

Ventajas de usar los USDC

Una de sus principales ventajas es que se encuentra respaldada por la empresa Goldman Sach, una de las más reconocidas a nivel financiero, también cuenta con permisos especiales en el cripto comercio como lo es el Bit License emitido por el departamento de servicios financieros de Nueva York.

Además, es bueno usar el USDC porque te permite remitir el dinero de forma instantánea, segura y a bajo costo a nivel global y su precio es por mucho el más estable respecto a otras monedas virtuales, todo ello gracias a su relación con el dólar.

También sirve como un refugio seguro para las inversiones en criptoactivos evitando así pérdidas cuando los tokens estén a punto de colapsar.

Desventajas que tienen los USDC

Aunque el USDC es una criptomoneda muy segura, esto no lo exenta de tener algunas desventajas como su precio, el cual al estar atado al dólar no permite conseguir ganancias por inversión.

