PAFER consolida su crecimiento y expansión internacional gracias a la colaboración con la consultoría CEDEC

lunes, 11 de julio de 2022

lunes, 11 de julio de 2022, 10:51 h (CET) SOLUCIONES TECNICAS PAFER S.L. es una empresa con más de 20 años de experiencia ofreciendo soluciones para equipos de extrusión de aluminio, así como el mecanizado de todo tipo de materiales de cualquier sector industrial Con sede central en Albacete y representación internacional en diferentes países, la empresa es capaz de suministrar la gama más completa de piezas de repuesto para equipos de extrusión, lacado y anodizado, todo ello en tiempo razonable, a precios muy competitivos y con la máxima calidad.

Gracias a un personal técnico altamente cualificado, PAFER ofrece asesoramiento técnico personalizado para la elección del producto más adecuado en función de sus necesidades y aplicación, junto con un servicio de mantenimiento técnico específico, ya sea general o particular, para un determinado equipo mecánico, hidráulico, hornos o lacado entre otros.

La empresa posee una clara vocación internacional, estando presente en mercados como los de EEUU, Centro y Sur América, Centro Europa, África del Norte e incluso Australia. Esta expansión más allá de nuestras fronteras se debe su asesoramiento técnico especialista, la calidad de sus productos y, sobre todo, a su amplia oferta de piezas de recambio, una de las más completas del mercado.

SOLUCIONES TECNICAS PAFER, S.L. colabora en la mejora de su organización empresarial con CEDEC, consultoría de organización estratégica líder en Europa en gestión, dirección y organización para empresas, en especial con la implantación de un sistema de control de gestión económico y financiero que permita, mediante el establecimiento de una serie de objetivos, el seguimiento de los resultados y la correcta toma de decisiones con la debida anticipación.

La finalidad de la Consultoría de Organización Estratégica de Empresas CEDEC es poner al alcance de las empresas los sistemas de organización que resulten más eficientes, optimizando sus resultados empresariales y trabajando juntos hacia la consecución de la Excelencia Empresarial en su gestión.

Su factor diferencial reside en su contrastada metodología de trabajo. CEDEC trabaja con y para los empresarios con el objetivo de implementar de forma efectiva, en empresas familiares de cualquier tamaño, una gestión profesional y actualizada a través de la aplicación de técnicas y sistemas de trabajo propios.

Implantada en España desde 1971, con oficinas en Madrid y Barcelona, CEDEC ha participado en proyectos de más de 46.000 empresas, más de 13.000 en nuestro país, ocupando una plantilla de más de 300 profesionales altamente cualificados en todas sus sedes, 150 de ellos en España. Además, la consultoría está presente en Europa con oficinas en Francia, Bélgica, Luxemburgo, Suiza e Italia.

CEDEC es miembro de la prestigiosa asociación sectorial AEC, la Asociación Española de Empresas de Consultoría.

El trabajo y consolidación de CEDEC como consultoría especialista en la organización estratégica empresarial, se ve reflejado en numerosas opiniones y casos de éxito de empresas que ofrecen de forma desinteresada su opinión de CEDEC y que pueden consultarse en las diferentes webs de los países donde está implantada la empresa https://www.cedec-group.com/es/opiniones, con comentarios en su canal youtube https://www.youtube.com/channel/UCg86SZfSTgWFsRWz27OfW_g

