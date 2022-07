Servicios especiales de intervención y extracción de personas en zonas de conflicto de la mano de APIC international security Emprendedores de Hoy

50 millones de personas en el mundo sobreviven en zonas de conflicto urbanas, de acuerdo con datos del Secretario General de las Naciones Unidas para 2022. Esta situación representa un riesgo de vida tanto para soldados como para civiles y frenan el desarrollo de los países.

Una de las formas para garantizar la seguridad de una persona es extraerla de la zona de conflicto. Sin embargo, esto debe hacerse bajo una unidad especial de intervención. Por ello, lo recomendable es solicitar los servicios de una agencia de seguridad privada. APIC international security destaca entre las que ofrecen mayor cobertura internacional.

APIC international security, especialistas en extracción de personas en zonas de conflicto La empresa se encarga de ofrecer servicios especiales relacionados con la seguridad privada. No obstante, cuenta con una especialización en extracción de personas de zonas en conflicto. Este apoyo se encuentra actualmente disponible para América del Norte, Europa y Oriente Medio.

La unidad especial de intervención de APIC international security crea un plan personalizado según las necesidades de la persona. Este proceso no es inmediato, ya que se deben desarrollar técnicas de investigación a medida, respetando las leyes del país donde se debe actuar.

En el caso específico de la extracción de personas en zonas de conflicto, el trabajo incluye una suscripción de compromisos para generar confianza y garantizar solvencia en los clientes. La agencia ofrece su servicio las 24 horas y los 365 días del año.

¿Cómo se lleva a cabo la intervención de APIC international security? En primer lugar, el personal de las misiones cuenta con larga trayectoria en operaciones militares y cada unidad de intervención está conformada por expolicías, exsoldados y exmiembros de cuerpos estatales de diferentes países. En caso de que se requieran guardaespaldas, los profesionales asociados a la agencia están capacitados con entrenamiento en autodefensa, primeros auxilios, conducción y manejo de armas de fuego. Todos los implicados suelen colaborar con expertos de organizaciones internacionales.

Para prepararse ante intervenciones que ocurren cerca de los cuerpos de agua, APIC international security brinda un servicio de seguridad marítima. Este tiene como objetivo proteger embarcaciones, plataformas, cargas, personal y terminales portuarios, así como luchar contra la piratería y el terrorismo.

Independientemente de la naturaleza del conflicto, la extracción emplea equipos de última tecnología como drones, geolocalizadores para personas y vehículos, transportes blindados y cámaras de vigilancia.

