Vehículos eléctricos Volvo en Volvo Car Llemosa, concesionario oficial en Lleida Emprendedores de Hoy

lunes, 11 de julio de 2022, 09:58 h (CET)

La urgencia para frenar el cambio climático ha acelerado la transición hacia un modelo de vida más sostenible. Una de las iniciativas que se deben tomar es la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, de modo que resulta fundamental que las industrias se readapten.

En el caso de la industria automotora, esta ha sabido ajustarse a las demandas a partir de la fabricación de vehículos eléctricos. Hoy en día, adquirirlos y recargarlos es muy fácil, gracias a concesionarios como Volvo Car Llemosa, en Lleida, que comercializa estos coches nuevos y de ocasión, además de brindar estaciones de carga eléctrica.

Más que un vehículo cualquiera Los beneficios que ofrece este nuevo tipo de movilidad que está revolucionando la industria automotora se aprecian a nivel personal y ambiental.

Por un lado, al no requerir de ningún combustible, no fomentan la explotación de restos fósiles ni impactan negativamente emitiendo gases nocivos. La clave está en el uso de energía limpia obtenida de la electricidad.

Por otro lado, los vehículos 100 % eléctricos, como el Volvo Xc40 Recharge y el C40 Recharge, son completamente silenciosos, seguros y potentes. Estos coches eléctricos crossover se abastecen de energía eléctrica, propulsados por una batería de alta tensión. Para ello, Volvo Car Llemosa cuenta con una electrolinera para que se puedan recargar los vehículos.

En este sentido, el coste de propiedad de un coche eléctrico puede ser significativamente menor que el de un coche de combustible equivalente. No solo porque no requiere gasto diario de combustible, sino también porque en muchos países, la carga tributaria es menor para quienes disponen de un vehículo eléctrico. Además, en cuanto al mantenimiento, al tener menos fluidos y piezas mecánicas en movimiento, los costes suelen ser menores.

Asesoramiento y calidad A la hora de adquirir un coche eléctrico, Volvo Car Llemosa ha puesto en marcha un nuevo concesionario virtual al que es posible acceder desde cualquier dispositivo. Este concesionario, con sede en Lleida, ofrece asesoramiento a sus clientes para acompañarlos en la elección del vehículo que más se adapte a sus necesidades.

La categoría Volvo Selekt cuenta con vehículos de ocasión seleccionados y revisados bajo estándares de la prestigiosa marca. Cada coche es verificado en más de 100 puntos de control para cumplir las normas de seguridad, rendimiento y aspecto exterior. Por ello, cada Volvo Selekt cuenta con Certificado de Calidad, Garantía y asistencia posventa.

Desde 2013, Volvo Car Llemosa cuenta con vehículos nuevos y de ocasión certificados bajo todos los estándares de Volvo. Además de vender vehículos, ofrecen servicio de reparación, pues disponen de un equipo comercial y mecánico formado por la marca para garantizar la satisfacción de cada cliente.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.