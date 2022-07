"La seguridad es un bien intangible del que sólo nos acordamos cuando se pierde" Comunicae

lunes, 11 de julio de 2022, 07:03 h (CET) El Clúster Marítimo Español celebra un Desayuno con el Clúster, donde el Jefe de Estado Mayor de la Armada, Antonio Martorell, aboga por concienciar a la sociedad sobre la necesidad de tener una armada y actuar en consecuencia El Almirante General Antonio Martorell Lacave, Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con una armada moderna y con recursos suficientes para afrontar los retos de seguridad presentes y futuros, porque “la seguridad es un bien intangible del que sólo nos acordamos cuando se pierde”, ha afirmado. Durante su intervención en los Desayunos con el Clúster, organizados por el Clúster Marítimo Español (CME), el AJEMA ha abogado por la renovación de los medios de la Armada para mantener su capacidad disuasoria y “estar allí donde nos necesite España”.

El Almirante General inicia su intervención contextualizando el papel de defensa de los intereses nacionales y de seguridad de la Armada Española en un mundo cambiante. Destaca el cambio del mundo bipolar, basado en el respeto muto, a uno multipolar y desordenado. En este contexto, el AJEMA define el papel de la Armada como salvaguarda de la seguridad, “es una importante herramienta del Estado”, explica el AJEMA, con la que ejercer el multilateralismo.

Precisamente en un momento de máxima expectación en el ámbito de la seguridad, tal y como ha recordado el presidente del CME, Alejandro Aznar, durante su presentación inicial, “tanto por la cumbre de la OTAN que se acaba de celebrar en España como por el conflicto en Ucrania”. De esta manera, Aznar destaca la importancia del papel de la Armada en todos los ámbitos del sector marítimo. “Y no solo con fines militares o defensivos, sino de aplicación en otras industrias de carácter civil, gracias fundamentalmente a su capacidad tractora”, explica el presidente del CME. Actividad que tiene “un gran impacto en el conjunto económico, produciendo un efecto multiplicador de la inversión realizada por el Estado”, aclara.

El presidente del Clúster explica que la Armada trasciende el ámbito puramente defensivo para convertirse en estratégico para el sector en su conjunto, apostando por la colaboración público-privada y el desarrollo de una industria en torno a la defensa nacional. Un tema que también trata el AJEMA tras describir los medios con los que cuenta la flota española, abogando por la necesidad de renovar todas sus áreas para mantener la mima capacidad de disuasión. En esta línea, el Almirante General habla del futuro y la incorporación de nuevas unidades como las fragatas F110 o los submarinos S80, que reflejan muy bien las capacidades tecnológicas de nuestro país y la adecuación de la Armada a los tiempos que corren.

Antonio Martorell aprovecha su intervención para hacer un llamamiento a la concienciación social de la necesidad de tener una armada. No se trata solo de una valoración positiva de la misma por parte de la sociedad, “eso ya se tiene”, afirma Martorell, sino de comprender la necesidad de tenerla y actuar en consecuencia. En el contexto actual, con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, la ciudadanía y los políticos se han concienciado de las necesidades defensivas, pero el AJEMA afirma que “las percepciones son volátiles” y no podemos estar al albur de los acontecimientos. Por ello aboga por fomentar una cultura de defensa que no dependa de la coyuntura, destaca el AJEMA en sus conclusiones finales. Así, aboga por mantener una financiación adecuada para que la Armada sea eficaz y mantenga su capacidad operativa actual. En este punto aclara que dado el número de misiones en las que están ahora mismo es insuficiente, a pesar de ello “no renunciamos a estar allí donde nos necesite España”, sentencia.

Y eso requiere de inversiones que permitan tener una flota capaz de afrontar los retos de futuros, enumerados por el AJEMA durante su intervención, y vislumbrando como deberá ser la flota del futuro, que pueda responder a los mismos. Una flota apalancada en el desarrollo tecnológico.

Conscientes del papel que juega la tecnología, el AJEMA aprovecha para explicar el proceso de transformación digital que está afrontando actualmente la Armada, y sitúa como fundamental la I+D+i, apostando por la internalización de la industria de defensa, dentro del marco de colaboración europeo. En este aspecto, el almirante general pone de relieve la importancia de los Proyectos de Cooperación Estructurada Permanente en materia de defensa del Consejo de la Unión Europea, los proyectos PESCO, que le son de mayor interés para la Armada y en los que está involucrada España. Entre estas iniciativas de desarrollo militar destaca en el ámbito naval el denominado 4E, diseñado para equipar con las tecnologías más avanzadas a los futuros buques que sustituirán a las actuales fragatas y destructores de las marinas europeas. Un proyecto que está coordinando España.

