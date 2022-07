Salas de ocio en oficinas para hacer más ameno el día a día de los trabajadores, con Office Deco Emprendedores de Hoy

En los últimos años, los estudios realizados acerca de la importancia que tiene mantener un buen ambiente laboral revelan que las actividades de ocio son imprescindibles para mejorar la productividad.

Por ello, la instalación de salas de ocio son una excelente estrategia para hacer más ameno el día a día de los trabajadores, con muebles de oficina que garanticen un ambiente de comodidad y descanso. En Office Deco, los clientes pueden adquirir algunas de las mejores opciones que existen en mobiliario para equipar su empresa, con el objetivo de construir un entorno laboral adecuado.

Office Deco ofrece mobiliario de calidad para equipar salas de ocio La empresa Office Deco es reconocida por sus más de 25 años diseñando e instalando mobiliario en oficinas y locales comerciales, mediante una colaboración estrecha con clientes y proveedores. De esa manera, es posible obtener la máxima satisfacción del cliente, cumpliendo con sus necesidades mediante una solución integral.

En cuanto a los muebles para equipar las salas de ocio, el catálogo de Office Deco incluye una amplia variedad de asientos, sofás, sillones y pufs cómodos para disfrutar de un momento de relajación. De forma particular, los pufs tienen distintos modelos loop, city, mush y cubik, con varios colores que se adaptan al estilo de la empresa.

Asimismo, ofrecen distintos complementos para acompañar los muebles de oficina, como vitrinas, mesas, jardineras, papeleras, percheros y cocinas, entre otros. Por otra parte, existe la posibilidad de adquirir librerías y cajoneras de todo tipo, así como también mesas para llevar a cabo otras funciones.

¿Por qué el ocio influye en la productividad de los empleados? Como una estrategia para mejorar el bienestar y la motivación de los trabajadores, las empresas han incorporado el concepto de ocio en el interior de las oficinas para impulsar los niveles de productividad. En consecuencia, se crea una cultura de empresa que permite a los empleados desempeñar sus actividades diarias, a la vez que cuentan con momentos para disfrutar de agradables descansos.

De acuerdo con los especialistas, los espacios para socializar entre compañeros y desconectarse del trabajo son beneficiosos para los empleados, ya que combaten el estrés e influyen en el estado de ánimo. Por tal motivo, es fundamental contar con la asesoría de expertos en la creación de zonas de descanso, incluso con la incorporación de juegos para sacar el máximo provecho al espacio.

La empresa Office Deco cuenta con un showroom ubicado en el municipio de Leganés, en la Comunidad de Madrid, con un amplio espacio para exhibir los diferentes modelos que se encuentran en su catálogo. Mientras que, para quienes no tienen la oportunidad de desplazarse hasta allí, pueden visualizar los productos desde la página web o realizar una consulta específica a través del correo electrónico.



