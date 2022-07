La certificación para bucear disponible en Scuba Plus Emprendedores de Hoy

lunes, 11 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

La belleza y los misterios del mundo submarino pueden estar ante los ojos de quienes decidan formarse como buceadores recreativos, en una de las mejores escuelas del mundo.

Scuba Plus es el nombre de este centro, con sedes en Menorca y Madrid, adscrito a Scuba Schools Internacional (SSI), un organismo de prestigio mundial, que avala entre otros el curso de buceo denominado Open Water Diver. Se trata de un programa para personas con experiencia básica en el buceo, quienes buscan obtener la certificación que les permita ejercer esta práctica en mar abierto, con conocimientos técnicos y confiabilidad, además de continuar su preparación en diversas especialidades.

Formación gradual y personalizada El curso para bucear en aguas abiertas cuenta con la certificación global ISO, gracias al respaldo del sistema de enseñanza SSI. Las aguas cálidas y azules de Menorca son el lugar ideal para iniciar esta formación personalizada. Los instructores de Scuba Plus, liderados por su fundador, Antonio Portugal, se aseguran de que los participantes adquieran todas las destrezas necesarias para cada nivel de aprendizaje.

El Open Water Diver consta de tres partes. Una primera fase teórica online, que facilita al alumno la disposición de su tiempo, al elegir cuándo estudiar, con la intención de que cada persona aprenda a su ritmo. Estos conocimientos serán reforzados en las siguientes dos fases, que serán de práctica.

Las primeras inmersiones planificadas para este curso se realizarán durante la segunda etapa como lo es la de Formación en Aguas Confinadas. La adaptación al equipo de buceo, de manera que el alumno lo sienta parte de él, como una segunda piel, es uno de los propósitos de esta etapa en la que se consigue adaptar al participante al medio submarino. Este logro es indispensable para el éxito de la tercera y última fase del curso, como son las inmersiones de formación en aguas abiertas.

Cuando se han completado los ejercicios en aguas confinadas, es el momento para que los participantes profundicen su preparación al incorporarse a bucear en aguas abiertas, que pueden definirse como una extensión abierta de agua, como un lago o el océano. Al terminar estas experiencias, los cursantes obtendrán la certificación y carnet digital como buceadores Open Water Diver.

La aventura continúa con las especialidades La certificación en la modalidad anteriormente descrita precede a formaciones avanzadas y más específicas, llamadas Especialidades. El centro de buceo, ubicado en Ciutadella de Menorca, dispone de programas como Buceo Profundo, Buceo desde Embarcación, Buceo en Pecios, Flotabilidad Perfecta, Aire enriquecido Nitrox, Stress and Rescue, Orientación (natural y con brújula); Buceo nocturno y visibilidad limitada, Fotografía y Video, Buceo en Cavernas y Cenotes, entre muchos otros.

Cuando la pasión por explorar el fondo marino se despierta, siempre se querrá subir al siguiente nivel en preparación. En España, SSI, a través de Scuba Plus, es uno de los mejores partners de esta afición, en la que las personas podrán desenvolverse con total confianza.



