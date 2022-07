¿Se puede solicitar la incapacidad permanente total en caso de padecer fibromialgia?, por Tierno Centella Abogados Emprendedores de Hoy

La incapacidad permanente es un derecho que tienen las personas que no pueden trabajar en su oficio o profesión debido a un trastorno físico o psicológico, con el objetivo de poder recibir una pensión que garantice la subsistencia.

En cuanto a las enfermedades mentales, si bien no existe un listado oficial de patologías por los que se conceda este derecho, en distintas ocasiones tribunales españoles han reconocido a la depresión y a trastornos asociados como la fibromialgia, como causa de incapacidad permanente.

En el caso de que un trabajador padezca estas u otras enfermedades cuenta con la opción de consultar con Tierno Centella Abogados, un despacho con 20 años de experiencia que es pionero en materia de sentencias por incapacidad. De hecho, el bufete ha publicado un ebook titulado Tipos de incapacidad permanente y cómo solicitar la pensión al que es posible recurrir para despejar dudas.

Caso de éxito: una recepcionista obtuvo la pensión por un cuadro de depresión y fibromialgia Según la Organización Mundial de la Salud, el trastorno depresivo mayor se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer. En las personas que lo sufren son comunes los sentimientos de culpa, la sensación de cansancio y los trastornos para dormir o alimentarse, entre otras condiciones. A su vez, la fibromialgia, que se caracteriza principalmente por un cuadro de dolor y fatiga crónicos, es una de las patologías asociadas a la depresión.

Es muy difícil que una persona con un diagnóstico de estas características pueda afrontar una jornada laboral. Así lo entendió el Juzgado en lo Social 26 de Barcelona, cuando en 2021 reconoció que una recepcionista de un centro especial de empleo que atravesaba una depresión mayor y un cuadro de fibromialgia crónica estaba permanente incapacitada para desarrollar sus tareas.

En este caso, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) había retirado la pensión de la trabajadora. El fallo obligó a restablecerla y a saldar los atrasos. Desde entonces esta mujer recibe una pensión mensual para poder continuar con su vida dignamente.

Consulta gratis en Tierno Centella Abogados A través del sitio web del despacho de abogados es posible averiguar si un caso es válido y podría recibir una pensión por incapacidad. Lo único que es necesario hacer es completar un formulario indicando el tipo de limitación y enviando los documentos necesarios que allí se indican. Una vez recibida la información, los profesionales de la firma se encargan del análisis de los datos para después informar al cliente si su caso es o no viable.

Tierno Centella Abogados ofrece apoyo legal a los trabajadores que están atravesando cuadros de depresión, fibromialgia u otras enfermedades físicas o mentales. Nadie está exento de sufrir una incapacidad permanente. Por eso existen garantías para poder contar con medios de protección y desarrollar una vida digna a pesar de la enfermedad.



