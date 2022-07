Salamanca volverá a ser la gran capital mundial del emprendimiento tecnológico y la innovación Con la celebración de la octava edición de Startup OLÉ 2022, del 5 al 7 de septiembre Redacción

sábado, 9 de julio de 2022, 13:02 h (CET) Salamanca volverá a ser la gran capital mundial del emprendimiento tecnológico y la innovación. La cuenta atrás para la celebración de la octava edición de Startup OLÉ 2022 ya ha comenzado y las previsiones apuntan a que superarán con creces las cifras de asistentes cosechadas en los anteriores años. De hecho, a fecha de hoy ya está confirmada la participación de más de 160 ponentes y se espera que el número de startups sobrepase los 300.

De esta forma, la gran cumbre mundial del emprendimiento congregará en Salamanca, del 5 al 7 de septiembre de 2022, al ecosistema emprendedor nacional e internacional contando con el apoyo de instituciones públicas, corporaciones, inversores, startups, autónomos, pymes, universidades, parques científicos, escuelas de negocios y aceleradoras, siendo el networking uno de los mayores atractivos del evento.

Las sesiones de trabajo se desarrollarán a lo largo de tres días en la Hospedería Fonseca, el Colegio Arzobispo Fonseca y en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León. El programa se encuentra prácticamente perfilado y las actividades abarcarán mesas redondas, competiciones de pitch, ferias de startups, rondas de negocio entre startups, PYMEs, autónomos con corporaciones e inversores (matchmaking) y actividades de networking.

Startup OLÉ 2022, al igual que en ediciones anteriores, contará con una plataforma de networking, que permitirá a los asistentes conectar y programar reuniones, fomentando el networking, permitiendo a cada uno de los registrados conectar en base a sus intereses, verticales y tecnologías. Las reuniones se podrán mantener de manera presencial o a través de videoconferencias, lo cual afianza la generación de sinergias.

PONENTES DE PRIMERA FILA

Esta octava edición contará con especialistas de primera fila. Buena prueba de ello será la participación destacada de la actual comisaria europea de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, Mariya Gabriel, quien intervendrá en la inauguración oficial del encuentro. Por otro lado, está confirmada también la participación de instituciones y empresas líderes de diferentes sectores, como con los casos de Oracle, ACCIONA, Incibe, CDTI, Iberdrola, Sek Lab Accelerator, Hispasat y Enagás. El presidente del ICO, José Carlos García de Quevedo, y el unicornio y cofundador de Blabacar, Vincent Rosso, también intervendrán en el evento.

Este año también se contará con la participación de autónomos, PYMEs innovadoras, startups, scaleups e instituciones de Castilla y León a través del proyecto CYL-HUB, proyecto para impulsar la innovación y el emprendimiento de Castilla y León financiado por fondos Next Generation EU canalizados a través de la Junta de Castilla y León con un presupuesto total de 1.342.280 euros.Se trata de un proyecto transnacional que parte de los ámbitos de la innovación abierta y el emprendimiento de los autónomos, PYMEs innovadoras, startups y scaleupsbasado en cinco ejes transversales: creación de empleo, transición ecológica, cohesión social y territorial, digitalización e igualdad de género, que impulsa reformas que ayudan y aceleran la recuperación económica y social de Castilla y León, con apoyo de los Fondos de Recuperación a través del Mecanismos para la Recuperación y Resiliencia (MRR)

TRES DÍAS REPLETOS DE ACTIVIDADES

El evento comenzará el día 5 de septiembre y se extenderá hasta el día 7. La innovación abierta, los modelos de inversión desde el punto de vista de las mujeres, las nuevas estrategias de inversión y los planteamientos y el compromiso de las administraciones públicas y las instituciones serán algunas de las cuestiones de especial interés y actualidad que se abordarán en las diferentes mesas redondas programadas.

En paralelo a las mesas redondas, el día 6 tendrá lugar la continuación del Startup Village/Rural European Innovation Area (REInA) que tratará temas relacionados a las iniciativas de innovación rural de ámbito europeo. Una vez terminado el Startup Village/Rural Europe Innovation Area, se dará paso al opening de la mano de Emilio Corchado, CEO de Startup OLÉ, quién dará un discurso de bienvenida a los asistentes y dará paso a Dña. Mariya Gabriel, Comisaria Europea de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud; Ricardo Rivero, Rector de la Universidad de Salamanca; Carlos Manuel García Carbayo, Alcalde de Salamanca y José Bayón, CEO de Enisa.

El evento concluirá el 7 de septiembre con la final de la Competición de Pitch de las startups, la ceremonia de entrega de premios como el premio Pegasus (participación en la semifinal del Startup World Cup Semi Finale), el premio al ganador del reto “Innovación y sostenibilidad en zonas rurales” organizado por Iberdrola en colaboración con el Startup OLÉ y con el apoyo de la Comisión Europea o el premio de reto de Innovación abierta organizado por Capital Energy Quantum, junto al cierre de evento, y un último cocktail de networking.

La startup ganadora en la cumbre salmantina participará en la semifinal del Startup World Cup, que se celebrará en San Francisco (Estados Unidos). De esta forma los ecos de la cumbre salmantina resonarán a escala planetaria.

UN EVENTO ABIERTO A TODA LA SOCIEDAD

Otro de los rasgos destacados de Startup Olé es que su amplio abanico de actividades será accesible para cualquier ciudadano. Las personas interesadas en asistir a las diferentes mesas redondas y talleres pueden inscribirse ya a través de la página web https://startupole.eu/ y obtener la correspondiente entrada gratuita que les dará derecho a asistir a las actividades de forma totalmente gratuita.

