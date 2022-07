La tecnología Supercooling de las neveras de hostelería de Poowercool es perfecta para prolongar la vida útil de los alimentos hasta el doble de tiempo Emprendedores de Hoy

sábado, 9 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

Un aspecto esencial en el sector de la restauración es la conservación de los alimentos en perfecto estado. Cualquier inconveniente dentro de esta función puede derivar en desperdicios de materias primas y gastos excesivos que pueden complicar el funcionamiento normal de una empresa.

Una de las mejores opciones en el mercado a día de hoy son los frigoríficos de la marca Poowercool, que emplean tecnologíaSupercooling. Con una nevera hostelería de estas características, los alimentos se mantienen en temperaturas bajo cero, trabajan por debajo del punto de congelación, pero sin cristalización, logrando ralentizar la oxidación y la descomposición de los mismos. De esta manera, es posible aumentar la durabilidad de los productos conservando inalteradas sus propiedades organolépticas por más tiempo.

¿Cuáles son las características y las ventajas de las neveras para hostelería de Poowercool? Cada nevera hostelería de Poowercool opera en negativo, por lo que los procesos de maduración de las carnes se ven reducidos a la mitad. Al mismo tiempo, estos equipos proveen el punto de humedad idóneo sin necesidad de utilizar una piedra de sal. También es posible guardar distintos productos en simultáneo, como por ejemplo carnes y pescados, ya que no se producen transferencias de olores ni de sabores.

Una de las principales ventajas de estos frigoríficos es que presentan un consumo energético que no supera los 15 € por mes, por lo que es posible sostener un uso eficiente y responsable de los recursos. Además, al mantener temperaturas bajo cero sin congelar, se obtienen texturas únicas en pescados y otros alimentos. Esta misma característica permite evitar la transferencia de bacterias entre productos.

Con los equipos de Poowercool se consigue doblar la vida útil de los alimentos, lo cual es un factor que permite conseguir un ahorro y una mejor gestión de los productos. Asimismo, estos frigoríficos también sirven para la elaboración de embutidos artesanales porque permiten completar el proceso de secado en la mitad de tiempo. Gracias a los sensores ubicados dentro de la cámara, la temperatura se mantiene de manera uniforme.

La tecnología Supercooling permite una mejor conservación de distintos alimentos Según distintas pruebas, un pollo en estado fresco puede durar hasta 7 días en una nevera Poowercool, mientras que ese tiempo se reduce a solo 56 horas en un frigorífico convencional. A su vez, estos equipos retrasan la oxidación de la carne de cerdo en un 90 %, frente al rendimiento que ofrecen neveras comunes.

En el caso de los pescados y los mariscos, la tecnología Supercooling provee un alargamiento de la vida útil de estos productos de entre 100 % y 150 %, dependiendo de la especie. En todo momento se mantienen tanto el brillo de la piel como la textura de la carne. Los resultados finales también son óptimos en el caso de verduras, embutidos y otros alimentos.

Gracias a una nevera hostelería Poowercool con tecnología Supercooling es posible conservar de manera óptima los alimentos con un gasto medido y eficiente de energía.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.